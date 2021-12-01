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Рік заправлявся безкоштовно: українець провернув хитру схему

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Черкаси, Середа 01 грудня 2021 21:03
Рік заправлявся безкоштовно: українець провернув хитру схему Фото: під Черкасами чоловік придумав шахрайську схему і рік заправлявся безкоштовно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Черкаській області чоловіка засуджено за шахрайство. Він придумав схему, яка йому дозволяла майже рік заправлятися за чужі бонуси на одній з автозаправних станцій.

Про це йдеться у вироку Драбівського районного суду Черкаської області.

Шахрай також пропонував іншим водіям купувати у нього пальне зі знижками.

За даними слідства, чоловік обкрадав карти користувачів однієї із заправок, привласнюючи собі їх бонусні бали.

Свою провину чоловік не визнав. З'ясувалося, що раніше він працював на цій автозаправній станції і мав доступ до програми лояльності.

На автозаправці запідозрили недобре, коли їх клієнти почали масово скаржитися, що з їх карт лояльності пропали всі бонуси.

Також з'ясувалося, що біля однієї із заправок знаходився автомобіль, водій якого пропонував клієнтам купити паливо за зниженою ціною.

За весь час такої шахрайської схеми чоловік заправився чужими бонусами на 191 261 грн.

Чоловіка визнали винним у шахрайстві та засудили до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном у 2 роки.

Нагадаємо, у Києві в одному з магазинів відомої мережі техніки дівчині продали гайки замість нового iPhone.

Ми також писали про те, що в Україні процвітають шахрайські схеми з використанням фальшивих кастингів.

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