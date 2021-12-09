Год Тигра 2022: что должно быть на новогоднем столе, чтобы задобрить хозяина года

Новый год уже совсем близко и многих волнует вопрос, что поставить на праздничный стол, чтобы и гости были сыты, и символ 2022 года - Голубой Водяной Тигр - остался доволен. Тигр - это всеядное и неприхотливое в еде животное, поэтому на новогодний стол можно поставить любое блюдо, но есть ограничения.

Тигр ест очень много мяса, поэтому на праздничном столе оно должно быть обязательно. Это может быть, как мясо птицы (курица, гусь, утка, индюк и др.) так и свинина, и баранина.

При этом говядину ставить на стол не нужно. По легенде, однажды Бык победил Тигра в схватке и высмеял его, поэтому эти животные на Востоке считаются злейшими врагами.

Готовить мясо надо одним большим куском. После приготовления его можно разрезать на куски и подавать на стол. При этом мясо можно жарить и запекать или варить. Кроме того, к столу можно подать шашлык.

На праздничном столе также должна обязательно быть мясная или колбасная нарезка.

Праздничный стол (фото: freepik.com)

Что делать, если не едите мясо

Также можно сделать вегетарианское меню. В таком случае можно сделать блюда из соевого мяса. Это могут быть котлеты, отбивные, гуляш, паштет, жаркое и другие блюда.

Соевое мясо можно подавать с разными соусами, которые внесут разнообразие.

Гарниры

Мясо достаточно тяжелая еда, поэтому гарниры необходимо сделать более легкими. Можно подать на стол картофель, кабачки, морковь, свеклу, баклажаны и капусту.

Овощи можно подавать вареными, тушеными, или на гриле. Они также могут быть сделанные на пару, запеченые в духовке и т.д.

Символ года будет рад, если у гарнира будет желтый или оранжевый цвет. Поэтому можно добавить морковь или кукурму, шафран.