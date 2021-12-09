Рік Тигра 2022: що має бути на новорічному столі, щоб задобрити господаря року

Новий рік вже зовсім близько і багатьох хвилює питання, що поставити на святковий стіл, щоб і гості були ситі, і символ 2022 року - Блакитний Водяний Тигр - залишився задоволений. Тигр - це всеїдна і невибаглива в їжі тварина, тому на новорічний стіл можна поставити будь-яку страву, але є обмеження.

Тигр їсть дуже багато м'яса, тому на святковому столі воно має бути обов'язково. Це може бути, як м'ясо птиці (курка, гусак, качка, індик та ін.) так і свинина, і баранина.

При цьому яловичину ставити на стіл не потрібно. За легендою, одного разу Бик переміг Тигра в сутичці і висміяв його, тому ці тварини на Сході вважаються найлютішими ворогами.

Готувати м'ясо треба одним великим шматком. Після приготування його можна розрізати на шматки і подавати на стіл. При цьому м'ясо можна смажити і запікати або варити. Крім того, до столу можна подати шашлик.

На святковому столі також повинна обов'язково бути м'ясна або ковбасна нарізка.

Святковий стіл (фото: freepik.com)

Що робити, якщо не їсте м'ясо

Також можна зробити вегетаріанське меню. В такому випадку можна зробити страви з соєвого м'яса. Це можуть бути котлети, відбивні, гуляш, паштет, печеня та інші страви.

Соєве м'ясо можна подавати з різними соусами, які внесуть різноманітність.

Гарнір

М'ясо досить важка їжа, тому гарніри необхідно зробити більш легкими. Можна подати на стіл картоплю, кабачки, моркву, буряк, баклажани і капусту.

Овочі можна подавати вареними, тушкованими, або на грилі. Вони також можуть бути зроблені на пару, запечені в духовці і т. д.

Символ року буде радий, якщо у гарніру буде жовтий або помаранчевий колір. Тому можна додати моркву або кукурму, шафран.