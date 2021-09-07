За год подорожала почти на 80%: почему выросла цена подсолнечного масла

За год подсолнечное масло подорожало почти на 80%. В прошлом году в сентябре самая дешевая литровая бутылка подсолнечного масла в супермаркете стоила 22-28 гривен, сейчас про такие цены можно только мечтать.

Об этом говорится в сюжете " Факты ICTV ".

Самое дешевое масло в магазине стоит 47 гривен, но это за 850 мл. Есть за 57 гривен один литр и самое дорогое масло стоит 71 гривну за 900 мл.

Интересно, что в Польше подсолнечное масло стоит намного дешевле. Там литр в среднем стоит 6 злотых (примерно 43 гривны).

По словам эксперта, сейчас мировая тенденция идет на спад цены за данный продукт, но это не касается Украины.

"Июнь минус 9%, июль минус 7%, в Украине - минус 0,70%", - говорит он.

И это при этом, что Украина почти самый большой экспортер этого продукта. В прошлом году продали почти 7 миллионов тонн.

За рік здорожчала майже на 80%: чому так зросла вартість соняшникової олії Соняшникова олія в Україні зросла майже на рекордні 80%. Якщо раніше літр можна було купити в середньому за 20 грн, то зараз вона коштуватиме 40 грн та більше. Експерти кажуть, що така тенденція на диво спостерігається тільки в Україні. Адже у Європі ціни на олію, навпаки знизилися. Чому так відбувається та чи очікувати українцям чергового здорожчання - дивіться онлайн у сюжеті Фактів ICTV. Posted by Факти ICTV on Monday, September 6, 2021

Почему такие цены

Крупные производители не захотели говорить об этом, а представители меньших жаловались, что они заложники ситуации, поскольку все дело в цене на подсолнечник. Они действительно выросли так в цене, что удивились даже опытные фермеры.

Эксперт считает, что в этой ситуации должен разобраться Антимонопольный комитет, поскольку за рубежом наше подсолнечное масло стоит дешевле чем в Украине.

Что еще подорожало

Также в Украине подорожал борщевой набор. Среди овощей, которые подорожали больше всего - лук, капуста и свекла. Стоимость свеклы выросла на 20%, капусты - на 30%.

По словам экспертов, рост цен борщевого набора произошел из-за меньшего предложение продукции на рынке из-за плохого урожая, собранного фермерами.