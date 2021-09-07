За рік подорожчала майже на 80%: чому зросла ціна соняшникової олії

За рік соняшникова олія подорожчала майже на 80%. Минулого року у вересні найдешевша літрова пляшка соняшникової олії в супермаркеті коштувала 22-28 гривень, зараз про такі ціни можна тільки мріяти.

Про це йдеться в сюжеті " Факти ICTV ".

Найдешевше масло в магазині коштує 47 гривень, але це за 850 мл. Є за 57 гривень один літр і найдорожче масло коштує 71 гривню за 900 мл.

Цікаво, що в Польщі соняшникова олія коштує набагато дешевше. Там літр в середньому коштує 6 злотих (приблизно 43 гривні).

За словами експерта, зараз світова тенденція йде на спад ціни за даний продукт, але це не стосується України.

"Червень мінус 9%, Липень мінус 7%, в Україні - мінус 0,70%", - говорить він.

І це при цьому, що Україна майже найбільший експортер цього продукту. Торік продали майже 7 мільйонів тонн.

За рік здорожчала майже на 80%: чому так зросла вартість соняшникової олії Соняшникова олія в Україні зросла майже на рекордні 80%. Якщо раніше літр можна було купити в середньому за 20 грн, то зараз вона коштуватиме 40 грн та більше. Експерти кажуть, що така тенденція на диво спостерігається тільки в Україні. Адже у Європі ціни на олію, навпаки знизилися. Чому так відбувається та чи очікувати українцям чергового здорожчання-дивіться онлайн у сюжеті Фактів ICTV. Posted by Факти ICTV on Monday, September 6, 2021

Чому такі ціни

Великі виробники не захотіли говорити про це, а представники менших скаржилися, що вони заручники ситуації, оскільки вся справа в ціні на соняшник. Вони дійсно виросли так в ціні, що здивувалися навіть досвідчені фермери.

Експерт вважає, що в цій ситуації повинен розібратися Антимонопольний комітет, оскільки за кордоном наша соняшникова олія коштує дешевше ніж в Україні.

Що ще подорожчало

Також в Україні подорожчав борщовий набір. Серед овочів, які подорожчали найбільше - цибуля, капуста і буряк. Вартість буряка зросла на 20%, капусти - на 30%.

За словами експертів, зростання цін борщового набору відбулося через меншу пропозицію продукції на ринку через поганий урожай, зібраний фермерами.