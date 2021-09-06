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Украинцам назвали главную проблему магазинного хлеба: "стандарты превышены в два раза!"

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Понедельник 06 сентября 2021 22:25
Украинцам назвали главную проблему магазинного хлеба: "стандарты превышены в два раза!" Фото: хлеб из магазина не соответствовать стандартам (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Эксперты обсудили тему "Роль сбалансированного питания в современной продовольственной системе Украины", в которой затронули качество магазинного хлеба. По их словам, такой хлеб содержит слишком много соли.

Об этом рассказала эксперт экспертной группы по вопросам формирования государственной политики по здоровому образу жизни и факторов риска Татьяна Скапа.

Она отметила, что не всегда все продукты относятся к сбалансированному питанию.

"Например, хлеб. Он может быть изготовлен по всем технологиям, но не соответствовать стандартам", - заявила Скапа.

По ее словам, если обратить внимание на содержание соли, то на полках украинских магазинов нельзя найти хлеб, который соответствует стандартам 0,45 грамма соли на 100 граммов хлеба.

"Сейчас стандарты превышены в два раза и больше", - добавила эксперт.

Скапа также подчеркнула, что аналогичная ситуация наблюдается с консервами и колбасными изделиями.

Зачем добавляют больше соли

Производители с помощью большего количества соли повышают вкусовые качества своих продуктов.

Напомним, эксперты рассказали, как правильно выбрать куриное мясо, ведь продавцы специально могут обрабатывать товар, чтобы он имел презентабельный вид.

Мы также писали о том, как отличить качественную сгущенку от фальсификата.

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