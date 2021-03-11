Go_A потрапили в скандал перед Євробаченням 2021через нове відео

Колектив Go_A , який буде представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021 в Роттердамі, потрапив у скандал з експлуатацією тварин.

Зоозахисники розповіли, що музиканти у своєму новому кліпі "Шум" використовували птицю, яка перебуває в Україні на межі вимирання. Цей вид внесений в Червону Книгу України та експлуатація дозволена тільки у виняткових цілях.

"Коли з дна постукали на Євробачення. На цьому тижні колектив Go_A представив кліп на пісню "Шум", з якою в цьому році представить Україну на Євробаченні. З незрозумілих причин привертати увагу європейців автори відео вирішили не тільки творчими здібностями музикантів, але й експлуатацією пташки. Такий підхід сам по собі є пережитком минулого, але це ще не все", - йдеться в повідомленні співтовариства.

Вони додали, що відео подивилися відразу кілька незалежних орнітологів, які підтвердили, що в зйомках бере участь не проста птиця, а Канюк степовий, який в Україні знаходиться під загрозою зникнення.

"Канюк внесений в Червону книгу України й саме тому володіння цією пташкою має підтверджуватися спеціальними документами. Навіть чинний, вкрай недосконалий закон визначає, що експлуатація цього виду здійснюється у виняткових цілях, насамперед для розмноження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій за дозволом центрального органу виконавчої влади. На практиці такі дозволи не видаються", - зазначають зоозахисники.

Представників Канюка степового в Україні залишилося всього близько двохсот пар і за словами зоозахисників, цих птахів потрібно берегти, а не використовувати для розваг.

"UAnimals вболіває за перемогу України на міжнародній арені, але експлуатація тварин є жорстокістю і пережитком минулого і нам соромно, що саме у цьому контексті нашу країну будуть бачити у світі", - заявили захисники тварин.

Go_A - SHUM