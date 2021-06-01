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Go_A у рейтингу кращих. Навіть через півмісяця після Євробачення 2021!

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Вівторок 01 червня 2021 20:11
Go_A у рейтингу кращих. Навіть через півмісяця після Євробачення 2021! Фото: Go_A продовжують підкорювати Європу (instagram.com/go_a_band)
Автор: Тетяна Самарук

Виступ представника України на Євробаченні 2021 гурту Go_A з піснею "Shum" увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу.

Більше деталей про успіх Go_A на світовій арені розповідаємо у нашому матеріалі нижче.

У топ-10 на YouTube

У травневому топ-10 гурт Go_A зайняв другу позицію, поступившись тільки переможцям цьогорічного Євробачення - гурту Måneskin (їхній хіт "Zitti E Buoni" зібрав понад 43 млн переглядів).

На цей момент кількість переглядів виступу української команди вже перевищила 11,2 млн.

Третє місце у рейтингу (10,8 млн переглядів) посідає француженка Barbara Pravi зі своєю душевною композицією "Voilà".

Зауважимо також, що виступ гурту Go_A у першому півфіналі Євробачення 2021 залишається в трендах українського YouTube вже понад два тижні.


Краща українська пісня у світі?

Судячи з усього, "Shum" має усі шанси стати найпопулярнішою сучасною україномовною піснею у світі, посунувши з п'єдесталу "Плакала".

Так, нещодавно трек увійшов у топ-10 iTunes в категорії Worldwide Songs та European Songs. А ще "Shum" - перша україномовна пісня, що потрапила у глобальний чарт Spotify TOP 200! І не просто потрапила, а вийшла на 1 місце у рейтингу світових трендів.

Go_A у рейтингу кращих. Навіть через півмісяця після Євробачення 2021!

"Shum" - один з кращих треків у світі (instagram.com/go_a_band)

Українська музика продовжує семимильними кроками підкорювати світ. І це не може не радувати.

Раніше ми писали, що солістка Go_A Катерина Павленко отримала в Києві престижну премію.

Також ми розповідали, що фронтмен Måneskin назвав пісню українців найкращою на Євробаченні.

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