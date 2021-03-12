Go_A попали в скандал из-за видео для Евровидения: артисты ответили на критику

Украинская группа Go_A в новом клипе "Шум", который сняли для конкурса Евровидение 20201, использовала эпизод с краснокнижной птицей, и нарвалась на критику зоозащитников . Артисты отреагировали на скандал и рассказали, как и почему на их видео появился Канюк степной.

Отмечается, что по замыслу режиссера клипа, редкая птица семейства ястребиных стала на видео одним из важных смысловых образов. Целью появления на кадрах птицы, занесенной в Красную книгу Украины, было привлечение внимания к вымирающему виду, и возрождению природы в Чернобыльской зоне отчуждения.

Также сообщается, что для съемок привлекали специалистов-орнитологов, и никакого вреда и насильственных действий во время съемок птице не был нанесен.

Сам эпизод с птицей снимали недалеко от места ее проживания, чтобы у пернатого не было стресса. Канюк был привлечен только к одной сцене, где сидит на руке у солистки, и съемка длилась менее минуты. Другие видео с птицами, использованные в клипе, были куплены на стоках.

"Птица спокойно сидела у меня на руке. Затем мы посмотрели друг другу в глаза, и птица расправила крылья. Это был очень волнующий момент. Этот момент мы сняли очень быстро и все время рядом стояли люди, которые следили, чтобы все было хорошо", - рассказала вокалистка Go_A Екатерина Павленко.

Канюк, которого снимали для "Шума", живет в дикой природе. Еще птенцом он был травмирован, вырос в зверинце, и пока не привык к жизни в естественных условиях, поэтому освобождение птицы может привести к его гибели.

Видео: Go_A - SHUM