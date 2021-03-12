Go_A потрапили в скандал через відео для Євробачення: артисти відповіли на критику

Українська група Go_A в новому кліпі "Шум", який зняли для конкурсу Євробачення 20201, використовувала епізод з червонокнижним птахом, і нарвалася на критику зоозахисників . Артисти відреагували на скандал і розповіли, як і чому на їх відео з'явився Канюк степовий.

Зазначається, що за задумом режисера кліпу, рідкісний птах родини яструбиних став на відео одним з важливих смислових образів. Метою появи на кадрах птиці, занесеної до Червоної книги України, було привернення уваги до виду, що вимирає, та відродження природи у Чорнобильській зоні відчуження.

Також повідомляється, що для зйомок залучали фахівців-орнітологів, і жодної шкоди і насильницьких дій під час зйомок птиці не було завдано.

Сам епізод з птахом знімали недалеко від місця його проживання, щоб у пернатого не було стресу. Канюка залучили тільки для однієї сцени, де він сидить на руці у солістки, і зйомка тривала менше ніж хвилину. Інші відео з птахами, використані в кліпі, були куплені на стоках.

"Птах спокійно сидів у мене на руці. Потім ми подивилися одне одному в очі й птах розправив крила. Це був дуже хвилюючий момент. Цей момент ми зняли дуже швидко і весь час поруч стояли люди, які стежили, щоб усе було добре", - розповіла вокалістка Go_A Катерина Павленко.

Канюк, якого знімали для "Шуму", живе в дикій природі. Ще пташеням він був травмований, виріс у звіринці, і поки не звик до життя в природних умовах, тому звільнення птиці може привести до її загибелі.

Відео: Go_A - SHUM