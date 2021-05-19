ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Евровидение 2021: стали известны финалисты конкурса и прошла ли Украина

Новина українською →
Роттердам, Среда 19 мая 2021 08:23
Евровидение 2021: стали известны финалисты конкурса и прошла ли Украина Группа Go_A прошла в финал Евровидения 2021 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы Go_A вышли на сцену Евровидения 2021 с хитом Shum и взорвали сцену в Роттердаме 18 мая. Наши участники прошли в десятку финалистов престижного международного конкурса.

Об єтом стало известно из трансляции на YouTube-канале.

Представители Украины выступали под 15 номером.

Итак, в финал прошли 10 стран: Украина, Бельгия, Швеция, Кипр, Литва, Россия, Мальта, Азербайджан, Израиль, Норвегия.

Первыми свое выступление показали одни из фаворитов - представители Литвы - группа The Roop с песней Discoteque. Россиянка Manizha ("Russian Woman") спела третьей, а завершила выступление певица из Мальты Destiny ("Je Me Casse"), которой букмекеры пророчили место в первой тройке.

Отметим, что второй полуфинал состоится 20 мая, а окончательный "Гранд-финал" конкурса запланирован на 22 мая.

Солистка Go_A Екатерина Павленко вместе с участниками Тарасом Шевченко, Игорем Диденчуком и Иваном Григоряком "пошумели" на сцене, вызвав восторг нидерландских зрителей.

Видео: Go_A выступили на Евровидении с песней "Шум"

Как мы ранее писали, россиянку Manizha раскритиковали за выбор сценического наряда для Евровидения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь евровидение 2021
LITE
Полякова отдыхает: Леся Никитюк ошеломила невероятно длинными ногами
Полякова отдыхает: Леся Никитюк ошеломила невероятно длинными ногами