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"Гній землі": зірки не приховують емоції після кривавого удару РФ по Одесі (фото)

Одеса, П'ятниця 15 березня 2024 16:16
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"Гній землі": зірки не приховують емоції після кривавого удару РФ по Одесі (фото) Артисти з болем відреагували на удар по Одесі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

15 березня РФ вдарила по Одесі, внаслідок кривавої атаки загинули щонайменше 14 осіб, десятки людей отримали поранення. Українські зірки не зуміли стримати гнів та емоційно відреагували на черговий злочин країни-агресорки.

Що кажуть артисти про удар по Одесі, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу булов використано джерела: Instagram-сторінки Володимира Дантеса, Міли Єрємєєвої, Тарас Цимбалюка, Ектора Хіменеса-Браво, Насті Каменських, Юлії Саніної та Мішель Андраде.

Дантес

Співак показав кадри з Одеси й написав, у чому різниця між росіянами та українцями.

"Наші атакують без втрат чи виключно військові заводи, аеродроми... Кончені вибл*дки російські влаштовують геноцид", - зазначив Дантес.

&quot;Гній землі&quot;: зірки не приховують емоції після кривавого удару РФ по Одесі (фото)

Дантес відреагував на удар по Одесі (скріншот)

Єрємєєва

Ведуча не стала добирати слів й написала усе, що думає про РФ. Вона закликала українців не толерувати росіян.

"Гній землі!.. Це просто жесть... Ніякого толерування ворога. Ми ніколи цього не пробачимо", - написала Єрємєєва.

&quot;Гній землі&quot;: зірки не приховують емоції після кривавого удару РФ по Одесі (фото)

Реакція ведучої на ракетний удар (скріншот)

Цимбалюк

Актор нагадав, що росіяни - терористи. Також він закликав українців підтримувати збори, зокрема той, який Цимбалюк проводить для придбання снайперських комплектів.

&quot;Гній землі&quot;: зірки не приховують емоції після кривавого удару РФ по Одесі (фото)

Реакція Цимбалюка на удар по Одесі (скріншот)

Хіменес-Браво

Кулінар поділився кадром з місця удару. Він не став приховувати, що у нього просто немає слів.

&quot;Гній землі&quot;: зірки не приховують емоції після кривавого удару РФ по Одесі (фото)

Хіменес-Браво прокоментував ракетний удар по Одесі (скріншот)

Каменських

Співачка підтримала одеситів. Каменських зазначила, що серед загиблих - рятівники та лікарі, які прибули на місце удару після першого вибуху.

"Одесо, який жах! Тримайтесь будь ласка", - написала вона.

&quot;Гній землі&quot;: зірки не приховують емоції після кривавого удару РФ по Одесі (фото)

Каменських висловилася про трагедію в Одесі (скріншот)

Саніна

Співачка розмістила фото, на якому рятувальники несуть тіло чоловіка. Відомо, що під час атаки травми отримали як цивільні, так і співробітники ДСНС.

&quot;Гній землі&quot;: зірки не приховують емоції після кривавого удару РФ по Одесі (фото)

Саніна відреагувала на удар по Одесі (скріншот)

Андраде

Зірка не змогла не прокоментувати трагедію. Вона, як і Цимбалюк, нагадала українцям про важливість донатів.

&quot;Гній землі&quot;: зірки не приховують емоції після кривавого удару РФ по Одесі (фото)

Реакція Андраде (скріншот)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зірка "Спіймати Кайдаша" показалася з синцем на оці.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Надія Мейхер говорила про РФ до війни

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