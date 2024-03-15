"Гній землі": зірки не приховують емоції після кривавого удару РФ по Одесі (фото)

15 березня РФ вдарила по Одесі , внаслідок кривавої атаки загинули щонайменше 14 осіб, десятки людей отримали поранення. Українські зірки не зуміли стримати гнів та емоційно відреагували на черговий злочин країни-агресорки.

Під час написання матеріалу булов використано джерела: Instagram-сторінки Володимира Дантеса, Міли Єрємєєвої, Тарас Цимбалюка, Ектора Хіменеса-Браво, Насті Каменських, Юлії Саніної та Мішель Андраде.

Що кажуть артисти про удар по Одесі, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Дантес

Співак показав кадри з Одеси й написав, у чому різниця між росіянами та українцями.

"Наші атакують без втрат чи виключно військові заводи, аеродроми... Кончені вибл*дки російські влаштовують геноцид", - зазначив Дантес.

Дантес відреагував на удар по Одесі (скріншот)

Єрємєєва

Ведуча не стала добирати слів й написала усе, що думає про РФ. Вона закликала українців не толерувати росіян.

"Гній землі!.. Це просто жесть... Ніякого толерування ворога. Ми ніколи цього не пробачимо", - написала Єрємєєва.

Реакція ведучої на ракетний удар (скріншот)

Цимбалюк

Актор нагадав, що росіяни - терористи. Також він закликав українців підтримувати збори, зокрема той, який Цимбалюк проводить для придбання снайперських комплектів.

Реакція Цимбалюка на удар по Одесі (скріншот)

Хіменес-Браво

Кулінар поділився кадром з місця удару. Він не став приховувати, що у нього просто немає слів.

Хіменес-Браво прокоментував ракетний удар по Одесі (скріншот)

Каменських

Співачка підтримала одеситів. Каменських зазначила, що серед загиблих - рятівники та лікарі, які прибули на місце удару після першого вибуху.

"Одесо, який жах! Тримайтесь будь ласка", - написала вона.

Каменських висловилася про трагедію в Одесі (скріншот)

Саніна

Співачка розмістила фото, на якому рятувальники несуть тіло чоловіка. Відомо, що під час атаки травми отримали як цивільні, так і співробітники ДСНС.

Саніна відреагувала на удар по Одесі (скріншот)

Андраде

Зірка не змогла не прокоментувати трагедію. Вона, як і Цимбалюк, нагадала українцям про важливість донатів.

Реакція Андраде (скріншот)