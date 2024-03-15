"Гной земли": звезды не скрывают эмоции после кровавого удара РФ по Одессе (фото)
15 марта РФ ударила по Одессе, в результате кровавой атаки погибли по меньшей мере 14 человек, десятки людей получили ранения. Украинские звезды не сумели сдержать гнев и эмоционально отреагировали на очередное преступление страны-агрессора.
Что говорят артисты об ударе по Одессе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Instagram-страницы Владимира Дантеса, Милы Еремеевой, Тарас Цымбалюка, Эктора Хименеса-Браво, Насти Каменских, Юлии Саниной и Мишель Андраде.
Дантес
Певец показал кадры из Одессы и написал, в чем разница между россиянами и украинцами.
"Наши атакуют без потерь или исключительно военные заводы, аэродромы... Конченные выбл*дки российские устраивают геноцид", - отметил Дантес.
Дантес отреагировал на удар по Одессе (скриншот)
Еремеева
Ведущая не стала подбирать слова и написала все, что думает о РФ. Она призвала украинцев не толеровать россиян.
"Гной земли!.. Это просто жесть... Никакого толерования врага. Мы никогда этого не простим", - написала Еремеева.
Реакция ведущей на ракетный удар (скриншот)
Цымбалюк
Актер напомнил, что россияне - террористы. Также он призвал украинцев поддерживать сборы, в частности тот, который Цымбалюк проводит для приобретения снайперских комплектов.
Реакция Цимбалюка на удар по Одессе (скриншот)
Хименес-Браво
Кулинар поделился кадром с места удара. Он не стал скрывать, что у него просто нет слов.
Хименес-Браво прокомментировал ракетный удар по Одессе (скриншот)
Каменских
Певица поддержала одесситов. Каменских отметила, что среди погибших - спасатели и врачи, прибывшие на место после первого взрыва.
"Одесса, какой ужас! Держитесь пожалуйста", - написала она.
Каменских высказалась о трагедии в Одессе (скриншот)
Санина
Певица разместила фото, на котором спасатели несут тело мужчины. Известно, что при атаке травмы получили как гражданские, так и сотрудники ГСЧС.
Санина отреагировала на удар по Одессе (скриншот)
Андраде
Звезда не смогла не прокомментировать трагедию. Она, как и Цымбалюк, напомнила украинцам о важности донатов.
Реакция Андраде (скриншот)
Напомним, ранее мы рассказывали, что звезда "Спіймати Кайдаша" показалась с синяком на глазу.
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