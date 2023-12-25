Гнила та неїстівна. У магазині покупцям продали зіпсовану індичку перед Різдвом (фото)
Напередодні Різдва у Великій Британії люди придбали свіжу індичку, проте за кілька днів м'ясо зіпсувалося та почало гнисти. Така ситуація сталася у всіх покупців однієї мережі магазинів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на авторитетне британське видання Daily Mail.
Усе м'ясо зіпсувалися
Зіпсоване м'ясо придбали в магазинах "Asda", "Aldi", "Tesco" та "Sainsbury's". Усі користувачі, які повідомили про це, здійснили покупку напередодні Різдва. Діставши м'ясо з морозильної камери, виявили, що воно не годиться для приготування.
На світлинах у соцмережах видно, що на м'ясі є плями сірого кольору. Відомо, що ціла індичка коштувала 13,60 фунтів стерлінгів, тобто 648 гривень.
Термін придатності індички становить лише два дні. Натомість в магазині її продавали з 19 по 28 грудня.
Покупцям продали гниле м'ясо індички перед Різдвом (фото: dailymail.co.uk)
Ось, як користувачі відреагували на це:
- "Asda, Різдво офіційно зіпсовано. Купував це раніше, і воно гниле. Пахне зовсім огидно".
- "Шокує, як можна продати щось тухле, а потім змушувати людей хвилюватися, де придбати ще одну індичку, коли часу до свята обмаль".
- "Здається, ми їмо курку на Різдво".
- "Щойно розгорнув м'ясо, щоб підготувати все на завтра, і воно просто смердить. М'ясо тухле. Різдвяна вечеря? Це буде не зовсім так, як ми планували".
- "Щойно пішли готувати індичку на завтра, а вона гнила! Вітання "Sainsbury's".
- "Щойно перевірив свою індичку, яку я привіз 20 числа (термін придатності до 27 числа), і вона слизька! Мене ледь не вирвало від запаху! Абсолютно огидно!"
Реакції від супермаркету не було навіть після численних скарг покупців.
Як вибрати свіже м'ясо в магазині
Звертайте увагу на такі показники якості:
- колір розрізу. Свинина повинна бути червоно-рожевою, баранина - коричнево-червоною, телятина - білувато-рожевою, м'ясо великої рогатої худоби - червоним, а курки - рожевим.
- зовнішній стан. На м'ясі не повинно бути синців, сторонніх плям чи слизу. Такий продукт не можна купувати.
- запах повинен бути приємним з легким молочним відтінком. Якщо чуєте сторонній запах чи він вам просто не подобається, краще утриматися від покупки.
- пружність. На свіжому м'ясі утворюється ямка, яка швидко вирівнюється.
- жир. Колір жиру та жирових прожилок повинен бути білим чи кремовим, якщо говорити про баранину. Жовтий жир може свідчити про низьку якість продукту та небезпеку від споживання.
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