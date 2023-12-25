Гнилая и несъедобная. В магазине покупателям продали испорченную индейку перед Рождеством (фото)
В канун Рождества в Великобритании люди приобрели свежую индейку, однако через несколько дней мясо испортилось и начало гнить. Такая ситуация произошла у всех покупателей одной сети магазинов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на авторитетное британское издание Daily Mail.
Все мясо испортилось
Испорченное мясо приобрели в магазинах "Asda", "Aldi", "Tesco" и "Sainsbury's". Все пользователи, сообщившие об этом, совершили покупку в канун Рождества. Достав мясо из морозильной камеры, обнаружили, что оно не годится для приготовления.
На фотографиях в соцсетях видно, что на мясе есть пятна серого цвета. Известно, что целая индейка стоила 13,60 фунтов стерлингов, то есть 648 гривен.
Срок годности индейки составляет всего два дня. В магазине ее продавали с 19 по 28 декабря.
Покупателям продали гнилое мясо индейки перед Рождеством (фото: dailymail.co.uk)
Вот как пользователи отреагировали на это:
- "Asda, Рождество официально испорчено. Покупал это раньше, и оно гнилое. Пахнет совсем отвратительно".
- "Шокирует, как можно продать что-то тухлое, а потом заставлять людей волноваться, где приобрести еще одну индейку, когда времени до праздника мало".
- "Кажется, мы едим курицу на Рождество".
- "Только что развернул мясо, чтобы подготовить все на завтра, и оно просто воняет. Мясо тухлое. Рождественский ужин? Это будет не совсем так, как мы планировали".
- "Только что пошли готовить индейку на завтра, а она гнила! Привет "Sainsbury's".
- "Только что проверил свою индейку, которую я привез 20 числа (срок годности до 27 числа), и она скользкая! Меня чуть не вырвало от запаха! Абсолютно отвратительно!"
Реакции от супермаркета не последовало даже после многочисленных жалоб покупателей.
Как выбрать свежее мясо в магазине
Обратите внимание на следующие показатели качества:
- цвет разреза. Свинина должна быть красно-розовой, баранина - коричнево-красной, телятина - беловато-розовой, мясо крупного рогатого скота - красным, а курицы - розовым.
- внешнее состояние. На мясе не должно быть кровоподтеков, посторонних пятен или слизи. Такой продукт нельзя покупать.
- запах должен быть приятным с легким молочным оттенком. Если слышите посторонний запах или он вам просто не нравится, лучше воздержаться от покупки.
- упругость. На свежем мясе образуется быстро выравнивающаяся ямка.
- жир. Цвет жира и жировых прожилок должен быть белым или кремовым, если говорить о баранине. Желтый жир может свидетельствовать о низком качестве продукта и опасности потребления.
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