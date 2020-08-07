Глюкозе запретили въезд в Украину после фото с погибшей кумой Ани Лорак

Певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года. Гражданка РФ Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя артистки) прибыла в киевский аэропорт "Борисполь" в числе пассажиров рейса из Минска. Но выйти из терминала ей так и не удалось.

Украинские пограничники сразу "пробили", что Глюкоза неоднократно ездила в аннексированный Крым на концерты и вечеринки. Сама же певица уверяла, что была на полуострове последний раз аж в 2013 году. При этом, в ходе общения она неоднократно путалась в своих ответах. Поэтому провести пограничников 34-летняя исполнительница песен про невесту, добермана и прочую "жу-жу" не смогла.

Глюкоза в ближайшие три года не попадет в Украину

В Госпогранслужбе отметили, что в нашу страну гражданка России планировала попасть в личных целях. Но в итоге артистка вылетела обратным рейсом в Белорусь, получив штамп в документе о запрете на въезд в Украину на следующие три года.

Интересно, что на вопрос пограничника о том, как она относится к оккупации Крыма, она сначала сказала: "Никак не отношусь". Но после этого заявила, что "Крым - украинский".

Глюкозе запретили ездить в Украину (фото: dpsu.gov.ua)

Отметим, что в тот же день, когда артистку не пустили в Украину, она в своем Instagram опубликовала фото, на котором звезда российской поп-сцены позирует с погибшей в ДТП экс-нардепом Ириной Бережной.

"Этот закат был последним... Ты ушла, как принцесса. Время идет, но ты всегда в моем сердце, Иришка", - написала певица.

Глюкоза с Ириной Бережной дружили (фото: instagram.com/glukozamusic)

Напомним, что депутат Верховной Рады Украины VI и VII созывов Ирина Бережная, которая являлась кумой перебравшейся в РФ Ани Лорак, погибла в автокатастрофе между хорватскими населенными пунктами Масленица и Поседарье. Ей было 36 лет.

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