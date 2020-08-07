Глюкозі заборонили в'їзд в Україну після фото з загиблою кумою Ані Лорак

Співачці Глюкозі заборонили в'їзд в Україну на три роки. Громадянка РФ Наталя Чистякова-Іонова (справжнє ім'я артистки) прибула в київський аеропорт "Бориспіль" в числі пасажирів рейсу з Мінська. Але вийти з терміналу їй так і не вдалося.

Українські прикордонники відразу "пробили", що Глюкоза неодноразово їздила в анексований Крим на концерти та вечірки. Сама ж співачка запевняла, що була на півострові останній раз аж у 2013 році. При цьому, в ході спілкування вона неодноразово плуталася у своїх відповідях. Тому провести прикордонників 34-річна виконавиця пісень про наречену, добермана та іншу "жу-жу" не змогла.

Глюкоза в найближчі три роки не потрапить в Україну

У Держприкордонслужбі зазначили, що в нашу країну громадянка Росії планувала потрапити в особистих цілях. Але в підсумку артистка зворотним рейсом вилетіла в Білорусь, отримавши штамп у документі про заборону на в'їзд в Україну на наступні три роки.

Цікаво, що на питання прикордонника про те, як вона ставиться до окупації Криму спочатку вона сказала: "Ніяк не ставлюся". Але після цього заявила, що "Крим - український".

Глюкози заборонили їздити в Україну (фото: dpsu.gov.ua)

Зазначимо, що в той же день, коли артистку не пустили в Україну, вона у своєму Instagram опублікувала фото, на якому зірка російської поп-сцени позує з загиблою в ДТП екс-нардепом Іриною Бережною.

"Цей захід був останнім... Ти пішла, як принцеса. Час йде, але ти завжди в моєму серці, Ірішка", - написала співачка.

Глюкоза з Іриною Бережною дружили (фото: instagram.com/glukozamusic)

Нагадаємо, що депутат Верховної Ради України VI і VII скликань Ірина Бережна, яка була кумою Ані Лорак, загинула в автокатастрофі між хорватськими населеними пунктами Масляна і Поседарьє. Їй було 36 років.

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