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TAYANNA впервые рассказала о романе ее бывшего мужа с Ани Лорак: все подробности

STYLERПерсоны    05.07.2020 - 10:47
TAYANNA впервые рассказала о романе ее бывшего мужа с Ани Лорак: все подробности
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак уже строит семью с бывшим супругом TAYANNA

Ани Лорак и Егор Глеб вместе уже более года, по информации СМИ. Как сообщалось, спустя полгода после развода украинская певица закрутила роман с бывшим супругом и саунд-продюсером певицы TAYANNA Егором Глебом. Пока пара официально свои отношения не подтверждала, однако вместо них это решила сделать бывшая супруга нового возлюбленного Ани Лорак.

Украинская певица TAYANNA рассказала все, что знает в интервью Кате Осадчей. Она призналась, что знает не только об отношениях Егора Глеба и Ани Лорак, но даже об их совместном проживании.

"Он не крутил, он крутит роман и дальше. Они живут вместе. Я все знаю. Он общается с сыном. Сын к нему звонит, правда, редко, потому что он от него отвык. Но когда он в Киев приезжает, мы видимся. Можем вместе пообедать, поужинать, это не есть табу", – рассказывает артистка.

Также артистка рассказала об отношении их совместного сына к новой семье папы. TAYANNA призналась, что сын давно знает о романе с Ани Лорак и даже был приглашен на знакомство с новой семьей его отца.

"Сын знает абсолютно все. Когда Егор приезжал, он говорил сыну: "Давай я тебя заберу с собой на пару недель, познакомлю тебя с Софией - дочкой Ани Лорак". Я его отпускала, говорила: "Если хочешь, то езжай к отцу. Потому что это его новая семья. И ты имеешь полное право тоже с ним находиться, точно так же, как и ты со мной". Но он не очень горел желанием куда-то с отцом лететь, и мне сын сам говорит: "Мам, я же с отцом вижусь очень редко, он мне как не отец, а тот, кто меня сделал". И он все это понимает, говорит: "Я хочу тебя беречь, хочу быть с тобой. А если я уеду – ты останешься одна. Кто будет за тобой смотреть и охранять?" – говорит TAYANNA.

Ани Лорак встречается с Егором Глебом

А вот на вопрос Кати Осадчей, возможно ли домашнее насилие в новой семье Егора Глеба, собственно, из-за чего певица и развелась с супругом, TAYANNA ответила, что не в курсе. Чужая семья - потемки. Возможно, там все по-другому, может Егор изменил свое отношение к женщинам, вырос.

Напомним, что ранее экс-супруг Ани Лорак показал свою новую подругу.

Ранее мы писали, что Ани Лорак отпраздновала день рождения дочки в компании Киркорова.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины Ани ЛоракTAYANNAЕгор Глеб
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