Глыба творческого дела: умер известный украинский журналист

Умер известный украинский журналист (Коллаж РБК-Украина)

Талантливого спортивного журналиста нашли в канун праздника в собственной квартире

В Киеве, на 55-м году жизни скончался известный спортивный журналист и футболист Евгений Белозеров. Об этом сообщил его коллега и друг Вячеслав Волков на своей странице в Facebook.

Евгения Белозерова в собственной квартире, без признаков жизни обнаружил его коллега Владимир Коцур в понедельник, 13 января. По предварительным данным, у журналиста возникли проблемы с сердцем. Ему было всего 54 года.

Белозеров был одним из самых известных украинских спортивных журналистов. В спортивную журналистику он пришел в 1995 году, когда начала работать газета "Команда". В этом издании Белозеров проработал до 2007 года, где и обрел популярность благодаря глубоким материалам на хоккейную и футбольную тематику.

С 2010 по 2019 год Белозеров работал в газете "Спорт-Экспресс в Украине", где выделялся статьями исторического направления. Как утверждают коллеги, Белозеров был не только отличным спортивным журналистом, но сильным футбольным коллекционером.

"Друзья, коллеги… Несу скорбную новость: знаменитый спортивный журналист Евгений Белозеров, стоявший у истоков газеты "Команда", много лет отдавший "СЭ в Украине" и другим изданиям, ушел в мир иной накануне старого нового года-2020. Если коротко, Жека был Глыбой творческого дела и отменным футболистом в защитке даже несмотря на свои почти 55 лет. Будем тебя помнить, Джон! Земля пухом…", - написал на своей странице Вячеслав Волков.

Евгений Белозеров (Фото: facebook.com/Белозеров)

"Хочу добавить. Может, кто не знал. Жека был не только журналистом, но и сильным футбольным коллекционером. В 90-е обладал самой мощной коллекцией программ киевского "Динамо" в мире. Отлично знал историю футбола и изучил досконально предмет коллекционирования. В 1992-м у ФФУ не дошли руки издать программу к первому историческому матчу сборной Украины. Женя выпустил сам за свой счет. Эта программа навсегда первая в истории нашей страны. Есть у каждого коллекционера", - рассказал его коллега Игорь Запорожец.