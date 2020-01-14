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Брила творчої справи: помер відомий український журналіст

STYLERПерсони    14.01.2020 - 12:47
Брила творчої справи: помер відомий український журналіст
Помер відомий український журналіст (Колаж РБК-Україна)

Талановитого спортивного журналіста знайшли у переддень свята у власній квартирі

У Києві, на 55-му році життя помер відомий спортивний журналіст і футболіст Євген Білозеров. Про це повідомив його колега і друг В'ячеслав Волков на своїй сторінці в Facebook.

Євгенія Білозерова у власній квартирі, без ознак життя виявив його колега Володимир Коцур в понеділок, 13 січня. За попередніми даними, у журналіста виникли проблеми з серцем. Йому було всього 54 роки.

Білозеров був одним з найвідоміших українських спортивних журналістів. У спортивну журналістику він прийшов у 1995 році, коли почала працювати газета "Команда". У цьому виданні Білозеров пропрацював до 2007 року, де і здобув популярність завдяки глибоким матеріалів на хокейну і футбольну тематику.

З 2010 по 2019 рік Білозеров працював у газеті "Спорт-Експрес в Україні", де виділявся статтями історичного напрямку. Як стверджують колеги, Білозеров був не тільки чудовим спортивним журналістом, але сильним футбольним колекціонером.

"Друзі, колеги... Несу сумну новину: відомий спортивний журналіст Євген Білозеров, який стояв біля витоків газети "Команда", багато років віддав "СЕ в Україні" та інших видань, пішов в інший світ напередодні старого нового року-2020. Якщо коротко, Жека був Брилою творчої справи і відмінним футболістом в защитці навіть незважаючи на свої майже 55 років. Будемо тебе пам'ятати, Джон! Земля пухом...", - написав на своїй сторінці В'ячеслав Волков.

Брила творчої справи: помер відомий український журналіст

Євген Білозеров (Фото: facebook.com/Белозеров)

"Хочу додати. Може, хто не знав. Жека був не тільки журналістом, але і сильним футбольним колекціонером. В 90-е мав найпотужнішу колекцією програм київського "Динамо" в світі. Відмінно знав історію футболу і вивчив досконало предмет колекціонування. У 1992-му у ФФУ не дійшли руки видати програму до першого історичного матчу збірної України. Женя випустив сам за свій рахунок. Ця програма назавжди перша в історії нашої країни. Є у кожного колекціонера", - розповів його колега Ігор Запорожець.

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