ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глобальное потепление атакует: ученые озвучили страшный прогноз для людей

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 12:19
Глобальное потепление атакует: ученые озвучили страшный прогноз для людей
Глобальное потепление приведет к смертям (Коллаж РБК-Украина)

Ученые предупредили людей о последствиях глобального потепления

Глобальное потепление может привести к непоправимой катастрофе среди человечества. Это произойдет в том случае, если средняя температура воздуха за год повысится на два градуса Цельсия. По прогнозам ученых, от потепления будут умирать 2 тысячи человек в год, даже если брать только США.

Специалисты промониторили количество смертей от травм в каждом штате и округе материковой части США за исключением Гавайских островов и Аляски в период с 1980 по 2017 годы. Травмы касались случайных происшествий вроде падений, утоплений и автокатастроф, а также связанные с насилием и самоубийствами. Такие данные обнародовали ученые Имперского колледжа Лондона, Колумбийского университета и Гарвардского университета.

В результате выяснилось, что повышение температуры воздуха приводило к большему число смертей среди молодежи, непосредственной причиной которых были транспортные происшествия, самоубийства, утопления и насилие.

Самые уязвимые от температур оказались мужчины, на мужской пол приходится 1200 из 1600 дополнительных смертей, связанных с повышением температуры воздуха на 1,5 градуса Цельсия.

Массовые пожары в Австралии могут стать обычным явлением, - исследование Температура океана достигла рекордного уровня
Новости Украины глобальное потепление
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь