Глобальне потепління атакує: вчені озвучили страшний прогноз для людей

Глобальне потепління призведе до смертей (Колаж РБК-Україна)

Вчені попередили людей про наслідки глобального потепління

Глобальне потепління може призвести до непоправної катастрофи серед людства. Це відбудеться в тому разі, якщо середня температура повітря за рік підвищиться на два градуси Цельсія. За прогнозами вчених, від потепління будуть вмирати 2 тисячі осіб на рік, навіть якщо брати тільки США.

Фахівці промоніторили кількість смертей від травм у кожному штаті і окрузі материкової частини США за винятком Гавайських островів і Аляски в період з 1980 по 2017 роки. Травми стосувалися випадкових подій,як падінь, утоплень та автокатастроф, а також звязаних з насильством і самогубствами. Такі данні оприлюднили вчені Імперського коледжу Лондона, Колумбійського університету і Гарвардського університету.

У результаті з'ясувалося, що підвищення температури повітря призводило до більшого числа смертей серед молоді, безпосередньою причиною яких були транспортні пригоди, самогубства, утоплення і насильство.

Найбільш уразливі від температур виявилися чоловіки, на чоловічу стать доводиться 1200 з 1600 додаткових смертей, пов'язаних з підвищенням температури повітря на 1,5 градуса Цельсія.