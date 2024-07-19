Глобальний збій через CrowdStrike: чому на Windows з'являється синій екран і як це виправити

Вранці 19 липня низка організацій в Україні та світі зіштовхнулася з проблемою запуску комп'ютерів , що функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на індійську ділову та фінансову газету Mint .

Цей широкомасштабний збій, спричинений, мабуть, помилковим оновленням від компанії кібербезпеки CrowdStrike, привів до хаосу в роботі компаній і підкреслив крихкість нашого взаємопов'язаного цифрового світу.

Розуміння "синього екрану смерті"

BSOD, офіційно відомий як помилка STOP, є критичною системною помилкою, яка зупиняє роботу Windows та відображає повідомлення про помилку на синьому екрані. Часто це відбувається через збої обладнання або програмного забезпечення, які ставлять під загрозу стабільність системи.

Сьогоднішнім винуватцем, мабуть, стало оновлення CrowdStrike, яке спричинило проблеми сумісності або непередбачені взаємодії з певними конфігураціями Windows.

Компанія заявила: "CrowdStrike обізнана про повідомлення про збої на хості Windows, пов'язані з Falcon Sensor... Симптоми включають помилку перевірки працездатності (синій екран) на хостах, пов'язану з Falcon Sensor. Наші інженерні команди активно працюють над вирішенням цієї проблеми, і звертатися у службу підтримки не потрібно", - додали в компанії.

Крім того, згідно з оновленням, опублікованим на Subreddit, інженерна команда CrowdStrike тепер знайшла спосіб скасувати зміни, внесені оновленням.

Як усунути помилку "синього екрана" у Windows