"Компанії у нокдауні". Як глобальний ІТ-збій зачепив світових гігантів та позначився на Україні

В усьому світі сьогодні, 19 липня, стався великий технічний збій в IT-системах, пов'язаний з онлайн-сервісами Microsoft. Також він вплинув на роботу українських банків, операторів мобільного зв'язку та пошти.

РБК-Україна розповідає про глобальний збій та про те, як він позначився на Україні.

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Що відбувається у світі

Глобальний збій призвів до скасування всіх рейсів найбільших авіакомпаній США, зокрема Delta, United та American Airlines через проблеми зі зв'язком. Frontier Airlines теж призупинила польоти, пояснивши це проблемами із онлайн-сервісами IT-гіганта Microsoft.

Виконання рейсів припинив німецький аеропорт Берлін-Бранденбург. Також із проблемами зіткнулися аеропорти в Іспанії, повідомляється про можливі затримки рейсів. Турецька авіакомпанія Turkish Airlines попередила про збій у системі бронювання квитків та реєстрації.

У литовському Вільнюсі відкладено рейси до Ейндховена та Анталії. Додаток авіакомпанії WizzAir не працює.

Авіакомпанії в аеропортах Мумбаї та Гонконгу реєструють пасажирів вручну. У Японії з перебоями працює багато сервісів, включаючи офісний пакет Microsoft 365. Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's у цій країні призупинила роботу близько третини своїх закладів.

Найбільший банк Австралії Commonwealth Bank повідомив про проблеми з обслуговуванням, у Канберрі не працюють каси у супермаркетах. Крім того, збій торкнувся банків та авіакомпаній. Постраждав найбільший банк ПАР Capitec Bank, який має 22 млн клієнтів. Про перебої у банківській системі повідомив центральний банк Ізраїлю.

Компанія LSE Group, яка управляє Лондонською фондовою біржею, зіткнулася з неможливістю оперативно публікувати новини. Також у Британії від мережі відключався телеканал Sky News. Пізніше картинка відновилася, але ведучі сидять на тлі виключених моніторів. Також британські пацієнти не можуть записатися на прийом до лікаря через онлайн-форму.

Зафіксовано труднощі в роботі платіжної системи VISA, компанії ADT security та комерційного гіганта Amazon.

Лоукостер Ryanair попередив пасажирів про потенційні перебої, які вплинуть на всі авіакомпанії. У Данії повідомляють про збій у роботі автоматичної пожежної сигналізації у Копенгагені. Є проблеми з IT-системами оргкомітету Олімпіади, зараз активовано плани дій у надзвичайних ситуаціях для продовження операцій.

Яка причина масштабного збою

Глобальний збій викликаний проблемами у роботі систем Microsoft. Зокрема, у багатьох користувачів комп'ютерів на операційній системі Windows відображається так званий "синій екран смерті", який з'являється через критичні порушення.

Це відбувається після встановлення оновлення програмного забезпечення від фірми CrowdStrike, яка займається кібербезпекою. Як заявили в Microsoft, збій може вплинути на будь-якого користувача, який використовує різні програми та служби Microsoft 365. IT-фахівці докладають максимум зусиль для усунення наслідків.

Оновлення CrowdStrike для антивірусу Falcon вступило в конфлікт із Windows 10. У CrowdStrike заявили, що зараз займаються відкатом проблемного оновлення.

"У всьому світі глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу CrowdStrike та Windows. Безліч компаній у нокдауні", - написав у Telegram Олег Гороховський, співзасновник українського Monobank, на який також вплинув збій.

На даний момент у Microsoft кажуть про поступову стабілізацію. Її акції впали на 2%, папери CrowdStrike подешевшали майже на 16%.

Як збій вплинув на Україну

Зранку клієнтам Monobank не вдається створити "банку" для заощаджень. Вони використовуються для зборів на гуманітарну, медичну допомогу чи потрібні військових.

Вплинув збій і на роботу мобільного додатку державного Sense Bank. У ньому не відображалися банківські картки, застосунок показував порожній екран. У самому банку казали про тимчасові технічні труднощі з онлайн-послугами. Крім того, не працювали перекази, обмін валюти, оплата послуг, відкриття кредитів та депозитів, купівля облігацій та автоцивілки.

Станом на 11:00 усі системи Sense Bank відновлені, а цифрові сервіси та функції знову працюють у звичайному режимі. Наголошується, що збій не пов'язаний з DDoS-атакою чи іншими подібними діями.

Вранці через програмне оновлення обслуговування клієнтів призупинила "Нова пошта". Але до 10:00 роботу всіх систем та сервісів було відновлено, налагоджено обслуговування у поштових відділеннях та поштоматах.

На проблеми зі зв'язком скаржилися абоненти мобільного оператора Vodafone. При спробі здійснити дзвінок він одразу скидався.

"Сьогодні вранці протягом години спостерігалася складність в отриманні послуг у частини абонентів Vodafone у всіх регіонах України. Фахівці компанії оперативно відреагували на ситуацію, з 09:20 надання всіх основних послуг поступово відновлюється", - йдеться у коментарі Vodafone для РБК-Україна.

Світовий збій не вплинув на роботу української залізниці. Усі цифрові канали доступні у звичайному режимі, повідомляє "Укрзалізниця".

Як вирішити проблему прямо зараз

Як стверджують у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, користувачі зіштовхнулися із проблемою під час запуску комп'ютерів на Windows, які використовують антивірус Falcon від CrowdStrike.

Станом на середину дня постраждалі українські організації вже повністю або частково відновили роботу.

Для швидкого вирішення проблеми рекомендується скористатися інструкцією CrowdStrike:

завантажити Windows у безпечному режимі (варіанти з'являються при натисканні F8 до завантаження операційної системи) або в середовищі відновлення

перейти до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

знайти файл з назвою "C-00000291*.sys" та видалити його

перезавантажити комп'ютер або сервер

Цей спосіб слід застосувати, доки CrowdStrike працює над усуненням проблеми та не надасть офіційну інформацію.

Держспецзв'язку готова надати консультативну та практичну допомогу. Для цього треба звернутися до урядової команди реагування CERT-UA на електронну пошту incidents@cert.gov.ua.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Bloomberg і The Verge, повідомлення Microsoft, CrowdStrike та українських компаній, Держспецзв'язку, коментар Vodafone для РБК-Україна.