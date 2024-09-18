Глазуровані сирки з полуницею: рецепт смакоти з дитинства від Лізи Глінської з "МастерШеф"

Що потрібно для глазурованих сирків

Для того, щоб приготувати глазуровані сирки з полуницею, потрібні такі продукти:

полуниця (свіжа або заморожена) - 140 г;

кисломолочний сир (жирністю 5-9%) - 700 г;

чорний шоколад - 150 г;

молочний шоколад - 150 г;

вершкове масло (жирністю 62%) - 100 г;

кукурудзяний крохмаль - 10 г;

цукор - 15 г;

цукрова пудра - 100 г;

ванільний цукор - до смаку;

лимонний сік - 10 мл;

рафінована олія - 30 мл.

Як готувати глазуровані сирки з полуницею вдома

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно було теплим. Спочатку приготуйте полуничну начинку. Для цього полуницю помийте, видаліть плодоніжки, а потім перебийте ягоди до консистенції пюре.

Перелийте полуничне пюре в невелику каструлю, додайте лимонний сік, крохмаль та цукор.

Щоб полунична начинка була густою, необхідно додати крохмаль (скриншот / Liza Glinskaya)

Поставте каструлю на плиту та, постійно перемішуючи суміш, доведіть пюре до кипіння. Прокип'ятіть пюре протягом 30-40 секунд, щоб заварився крохмаль.

Перелийте готову полуничну начинку в іншу миску, щоб маса швидше охолола. Коли суміш буде теплою, та вже не гарячою, накрийте її харчовою плівкою так, щоб не було прошарку повітря.

Поки полунична начинка охолоджується, приготуйте сирну масу. В глибокій мисці змішайте сир з ванільним цукром, цукровою пудрою та теплим вершковим маслом. За допомогою блендера перебийте масу до однорідної консистенції.

Перекладіть сирну суміш в кондитерський мішок, проте не використовуйте насадку. Полуничну начинку також прикладіть в інший кондитерський мішок.

Щоб зробити глазурований сирок, відріжте шматок харчової плівки розміром як папір формату А4. По центру зробіть поруч три смужки з сирної маси - це буде перший шар сирку.

Потім зробіть другий шар з сирної маси літерою "О", щоб в центрі було порожнє місце. Його необхідно заповнити полуничною начинкою.

Робити глазурований сирок потрібно на харчовій плівці (скриншот / Liza Glinskaya)

Наступним шаром буде сирна маса - для цього знову потрібно зробити три смужечки над начинкою. Після цього щільно загорніть сирок плівкою, наче цукерку і трохи покачайте по поверхні, щоб надати йому охайну форму.

Повторіть цей крок до закінчення начинки та сирної маси. Перекладіть сирки на деко чи тацю та поставте в морозилку на 2-2,5 години.

Сирки потрібно охолодити перед глазуруванням (скриншот / Liza Glinskaya)

В цей час приготуйте шоколадну глазур. Розламайте шоколад на маленькі шматочки, покладіть його в глибоку миску або невелику каструлю та влийте олію. Шоколад необхідно розтопити в мікрохвильовці та перемішати до однорідності.

Дістаньте один заморожений сирок, розгорніть харчову плівку та наколіть сирок на шпажку. Потім обережно та швидко занурте його в глазур. Глазур досить швидко застигає, стаючи матовою - тоді сирок можна знімати зі шпажки.

Щоб глазур не застигала в процесі приготування сирків, її необхідно прогрівати в мікрохвильовці час від часу. Поставте глазуровані сирки в холодильник на пів години, щоб вони розморозились після перебування в морозилці.

Як зазначає Ліза Глінська, зберігати домашні глазуровані сирки можна в протягом 3 діб, в закритому контейнері в холодильнику.