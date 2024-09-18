Глазированные сырки с клубникой: рецепт вкусности с детства от Лизы Глинской из "МастерШеф"

Что нужно для глазированных сырков

Для того чтобы приготовить глазированные сырки с клубникой, нужны следующие продукты:

клубника (свежая или замороженная) - 140 г;

творог (жирностью 5-9%) - 700 г;

черный шоколад - 150 г;

молочный шоколад - 150 г;

сливочное масло (жирностью 62%) - 100 г;

кукурузный крахмал - 10 г;

сахар - 15 г;

сахарная пудра - 100 г;

ванильный сахар - по вкусу;

лимонный сок - 10 мл;

рафинированное растительное масло - 30 мл.

Как готовить глазированные сырки с клубникой дома

Предварительно достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно было теплым. Сначала приготовьте клубничную начинку. Для этого клубнику помойте, удалите плодоножки, а затем перебейте ягоды до консистенции пюре.

Перелейте клубничное пюре в маленькую кастрюлю, добавьте лимонный сок, крахмал и сахар.

Чтобы клубничная начинка была густой, необходимо добавить крахмал (скриншот / Liza Glinskaya)

Поставьте кастрюлю на плиту и, постоянно перемешивая смесь, доведите пюре до кипения. Прокипятите пюре в течение 30-40 секунд, чтобы заварился крахмал.

Перелейте готовую клубничную начинку в другую миску, чтобы масса быстрее остыла. Когда смесь будет теплой и уже не горячей, накройте ее пищевой пленкой так, чтобы не было прослойки воздуха.

Пока клубничная начинка охлаждается, приготовьте творожную массу. В глубокой миске смешайте творог с ванильным сахаром, сахарной пудрой и теплым сливочным маслом. С помощью блендера перебейте массу до однородной смеси.

Переложите творожную смесь в кондитерский мешок, однако не используйте насадку. Клубничную начинку также приложите в другой кондитерский мешок.

Чтобы сделать глазированный сырок, отрежьте кусок пищевой пленки размером как бумага формата А4. По центру сделайте рядом три полоски из творожной массы - это будет первый слой сырка.

Затем сделайте второй слой из творожной массы буквой "О", чтобы в центре было пустое место. Его необходимо заполнить клубничной начинкой.

Делать глазированный сырок нужно на пищевой пленке (скриншот / Liza Glinskaya)

Следующим слоем будет творожная масса - для этого снова нужно сделать три полосочки над начинкой. После этого плотно заверните сырок пленкой, как конфету и немного покачайте по поверхности, чтобы придать ему аккуратную форму.

Повторите этот шаг до окончания начинки и творожной массы. Переложите сырки на противень или поднос и поставьте в морозилку на 2-2,5 часа.

Сырки нужно охладить перед глазированием (скриншот / Liza Glinskaya)

В это время приготовьте шоколадную глазурь. Разломайте шоколад на маленькие кусочки, положите его в глубокую миску или небольшую кастрюлю и влейте растительное масло. Шоколад нужно растопить в микроволновке и перемешать до однородности.

Достаньте один замороженный сырок, разверните пищевую пленку и наколите сырок на шпажку. Затем осторожно и быстро окуните его в глазурь. Глазурь довольно быстро застывает, становясь матовой - тогда сырок можно снимать со шпажки.

Чтобы глазурь не застывала в процессе приготовления сырков, ее необходимо прогревать в микроволновке время от времени. Поставьте глазированные сырки в холодильник на полчаса, чтобы они разморозились после пребывания в морозилке.

Как отмечает Лиза Глинская, хранить домашние глазированные сырки можно в течение 3 суток, в закрытом контейнере в холодильнике.