Главу ПриватБанка экстренно госпитализировали в больницу: все подробности

Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл попал в больницу после того, как у него случился инфаркт в тренажерном зале в Днепре. Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По словам Дубинского, Крумханзла находится в реанимации и его состояние оценивается, как средней тяжести. В палате, где он лежит находится шесть коек.

Скриншот с Telegram

Депутат также отметил, что глава ПриватБанка увлекается самурайскими боями на мечах и на одной из тренировок он переусердствовал.

Петр Крумханзл (фото: facebook.com/privatbank)

В то же время пресс-секретарь банка Олег Серга заявил, что Крумханзл действительно находится в медучреждении, но никакой угрозы для его здоровья нет.

Петр Крумханзл на тренировке (фото: facebook.com/igorhammer)

Он также опроверг информацию об инфаркте и уверил, что Крумханзл чувствует себя хорошо, и после пары дней отдыха и реабилитации он вернется к своим обязанностям.

Напомним, что в Николаеве воровка обчистила пациентов больницы. Полиция задержала женщину, которая занималась кражами в больницах. Мошенница похитила у пациентов более 50 кошельков и сумок.

Ранее сообщалось о том, что Украина осталась без больничных. При этом врачи вынуждены давать пациентам справки, которые не оплачиваются.