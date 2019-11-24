Главу Приватбанку екстрено госпіталізували в лікарню: усі подробиці

Голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл потрапив у лікарню після того, як у нього стався інфаркт в тренажерному залі в Дніпрі. Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський у своєму Telegram-каналі.

За словами Дубинського, Крумханзла знаходиться в реанімації і його стан оцінюється як середньої тяжкості. В палаті, де він лежить знаходиться шість ліжок.

Скріншот з Telegram

Депутат також зазначив, що глава Приватбанку захоплюється самурайською боями на мечах і на одному з тренувань він перестарався.

Петр Крумханзл (фото: facebook.com/privatbank)

У той же час прес-секретар банку Олег Серга заявив, що Крумханзл дійсно перебуває в медустанові, але жодної загрози для здоров'я немає.

Петр Крумханзл на тренуванні (фото: facebook.com/igorhammer)

Він також спростував інформацію про інфаркт і запевнив, що Крумханзл відчуває себе добре, і після пари днів відпочинку і реабілітації він повернеться до своїх обов'язків.

Нагадаємо, що в Миколаєві злодійка обчистила пацієнтів лікарні. Поліція затримала жінку, яка займалася крадіжками в лікарнях. Шахрайка викрала у пацієнтів більш 50 гаманців та сумок.

Раніше повідомлялося про те, що Україна залишилася без лікарняних. При цьому лікарі змушені давати пацієнтам довідки, які не оплачуються.