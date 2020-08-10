Главу Минообразования снова уличили в плагиате: в работах Шкарлета почти 90% совпадений

Шкарлета снова уличили в плагиате (Коллаж РБК-Украина)

В диссертации Сергея Шкарлета нашли совпадения с работами других ученых

В работах исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета снова обнаружили признаки плагиата. В одной из его докторских диссертаций оказалось 87,5% совпадений с работами других ученых.

В докторской диссертации Сергея Шкарлета, которая значится в разделе "Статьи в научных изданиях" под номером 35, были обнаружены совпадения текста с несколькими источниками. Как сообщает сайт OBOZREVATEL, анализ работы Шкарлета провели специалисты Юрий Бойко и Василий Садовой, а результаты опубликовали на сайте "Ошибки и фальсификации в научных изданиях".

Работа Шкарлета называлась "Теоретические основы формирования экономической безопасности предприятий"// Сиверянский летопись – 2007 - №4. – С. 161-171. Специалисты отметили, что нашли совпадения текста с несколькими источниками и показали это в сравнительной таблице. В левом столбце они показали фрагмент статьи доктора экономических наук Шкарлета, в правом – первоисточник. Желтым цветом отмечены полные совпадения, бирюзовым – синонимы и перефразирование, зеленым – заявления главы МОН о том, что он является автором этих выводов.

"Шкарлет знает, как надо делать ссылки на текст других исследователей, который используется в конкретной работе, и делает это правильно... Но на самом деле переписывает текст статьи российского профессора Людмилы Петровны Гончаренко (в переводе на украинский), напечатанный в 2004 году, и этой работы в перечне литературы в статье Шкарлета нет. Так, это пример наглого академического плагиата", - резюмировали специалисты.

Они добавили, что совпадения с чужими работами были обнаружены и на других страницах научной работы, в общей сложности – на 7 страницах из 8, что составило 87,5%.

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Напомним, ранее мы писали о том, кто такой Сергей Шкарлет, которому доверили управлять Министерством образования.