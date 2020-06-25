Украинское образование доверили Шкарлету: что известно о чиновнике, все скандалы

Сергей Шкарлет (фото: stu.cn.ua)

Чем известен Сергей Шкарлет, назначенный новым и.о. главы МОН Украины - читайте на Styler

Сергей Шкарлет назначен временно исполняющим обязанности министра образования и науки Украины и замминистра. Такое решение было принято правительством в ходе заседания 25 июня.

Премьер-министр Денис Шмыгаль после соответствующего назначения поблагодарил Любомиру Мандзий - уже бывшего руководителя МОН - "за бремя, которое она несла с честью и достоинством". Об этом передает "РБК-Украина".

Перед этим глава Кабмина внес в Верховную Раду постановление о назначении Шкарлета новым главной министерства.

Разговоры о возможном назначении стали циркулировать в СМИ совсем недавно - после визита президента Владимира Зеленского в Чернигов и общения со Шкарлетом, который занимал должность ректора Черниговского национального технологического университета. Уже 3 июня нардеп из Черниговщины и сотрудник вуза подтверждали местным журналистам высокую вероятность выбора такой кандидатуры на руководство МОН.

Владимир Зеленский и Сергей Шкарлет в Чернигове (фото: скриншот с видео)

Нужно сказать, что идея относительно назначения Шкарлета вызвала в обществе неоднозначную реакцию, так как ранее он фигурировал в ряде скандалов.

Сторонник Януковича, плагиат и ректорский пикап за 1,5 миллиона - в чем упрекают Шкарлета

47-летний доктор экономических наук Сергей Шкарлет был депутатом облсовета 6 созыва от "Партии регионов". В 2010 году, когда баллотировался на следующую каденцию, в интервью изданию "Высокий Вал" он признался, что политические ориентиры "выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не изменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось испытать на себе определенное давление бывшей правящей партии, которая настойчиво предлагала получить ее партбилет".

Шкарлет получал из рук экс-министра образования Дмитрия Табачника награду за подписью Януковича.

Сергей Шкарлет получал награду от Дмитрия Табачника (фото: facebook.com)

Депутатский мандат Шкарлет тогда не получил. В 2015-м он баллотировался в областной совет уже от "Блока Петра Порошенко", но снова безуспешно.

Оппоненты Шкарлета упрекают его не столько в ярой поддержке Януковича, но в действиях во время Революции Достоинства. По информации прессы, он угрожал черниговским студентам, которые выходили на протесты и даже требовал снять из общежития украинский флаг.

Что касается образовательных кругов, что до последнего времени имя Шкарлета редко упоминалось. Однако недавно кандидата на должность министра образования поймали на плагиате. Группа ученых проанализировала научные труды ректора Черниговского университета, опубликованные в 2018 году, и обнаружили "позаимствованный" текст в нескольких материалах.

Отметим, что на плагиат Шкарлета критически отреагировала и бывшие руководители Минобразования Анна Новосад и Сергей Квит. Общественный деятель и президент НУ "Киево-Могилянская академия" тогда высказал в своем Facebook обеспокоенность в связи с возможным назначением Шкарлета. Среди прочего, Квит обращал внимание на "отсутствие у Сергея Шкарлета ни одной программы развития (или решения насущных проблем) сферы образования и его "региональное" прошлое".

Также Новосад информировала о том, что в январе Черниговский университет, ректором которого являлся Шкарлет, приобрел за государственные средства белый пикап Volkswagen Amarok VOLCANO за более чем 1,5 миллиона гривен.

"Что сделал Сергей Шкарлет? Через 2 недели купил себе машину за 60 000 долларов за университетский счет. За государственный счет. Зарплата у преподавателей этого университета "грязными" - 14210", - написала Новосад в Facebook.

Шкарлета критикуют за покупку для Черниговского университета дорогого авто Volkswagen Amarok VOLCANO (иллюстративное фото: facebook.com)

Биография Сергея Шкарлета

Сергей Шкарлет родился 19 октября 1972 года в городе Коканд Ферганской области в Узбекистане. В 1995-м полгода работал инженером-конструктором Нежинского НПК "Прогресс" в Черниговской области.

В Черниговском технологическом институте на кафедре эконометрии учета и аудита работал несколько лет, был проректором, а затем ректором в Черниговском институте информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета (по совместительству).

С мая 2010 года был ректор Черниговского государственного технологического университета.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" оскандалилась заявлением о детях низкого качества, после чего ее потребовали отстранить.

Напомним также, что на днях с двумя членами партии "Слуга народа" произошел громкий скандал. Александр Корниенко и Давид Арахамия обговаривали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву, и назвали ее "рабочей бабой" и "корабельной сосной".

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Автор: Владимир Костырин