Главный раввин Украины спел мощную патриотическую песню ко дню Независимости (видео)

Главный раввин Украины Моше Реувен Азман спел невероятно сильную патриотическую песню ко дню Независимости.
Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
В видео использованы кадры Марша в поддержку Украины в Тель-Авиве, а также кадры эвакуации в Буче и Ирпене в начале марта 2022 года и кадры других знаковых событий за последние полгода.
Україна, ми з тобою
Сине небо, жовте поле
Защемить душа від болю
Україна, ми з тобою
Разом на всі роки та всі дні
На нескореній землі
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что в Киеве бабушка энергично станцевала под хит "Допоможе ЗСУ".
А еще мы писали о том, что дочь Юрия Ткача в слезах спела известную песню и растрогала сеть.
А ранее мы сообщали о маленьком украинце, который показал, как нужно правильно петь гимн.