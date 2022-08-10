В Киеве бабушка энергично станцевала под хит "Допоможе ЗСУ": видео взорвало сеть
В центре Киева случайные прохожие сняли на видео бабушку, которая танцевала возле уличных музыкантов, из колонок которых звучала песня "Допоможе ЗСУ" - Qatoshi и Чико.
Видео опубликовали на странице "Visit Ukraine Official" в Instagram.
На ролике можно увидеть, что слушателей почти не было, поэтому бабушка с тростью сама "зажигала" под известный хит.
"Нас не одолеть. Украине слава! Видео снято на центральной улице столицы", - говорится в сообщении.
Также можно увидеть, как уличные музыканты барабанят ритм хита, а бабушка с пакетом и тростью перед ними крутится, прыгает и подтанцовывает в такт.
В комментариях пользователи приятно поражены от женщины и пишут, что видео подняло им настроение:
- У нас все замечательные, и молодежь, и бабушки;
- Наши бабушки лучшие;
- Супер! Она точно что-то знает;
- А они хотели Киев за три дня взять. А там вот какая защита;
- Отличное настроение от просмотра гарантировано;
- Украинцы - несокрушимая нация.
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