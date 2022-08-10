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В Киеве бабушка энергично станцевала под хит "Допоможе ЗСУ": видео взорвало сеть

Новина українською →
Киев, Среда 10 августа 2022 15:55
В Киеве бабушка энергично станцевала под хит "Допоможе ЗСУ": видео взорвало сеть В Киеве бабушка танцевала под известную песню (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В центре Киева случайные прохожие сняли на видео бабушку, которая танцевала возле уличных музыкантов, из колонок которых звучала песня "Допоможе ЗСУ" - Qatoshi и Чико.

Видео опубликовали на странице "Visit Ukraine Official" в Instagram.

На ролике можно увидеть, что слушателей почти не было, поэтому бабушка с тростью сама "зажигала" под известный хит.

"Нас не одолеть. Украине слава! Видео снято на центральной улице столицы", - говорится в сообщении.

Также можно увидеть, как уличные музыканты барабанят ритм хита, а бабушка с пакетом и тростью перед ними крутится, прыгает и подтанцовывает в такт.

В комментариях пользователи приятно поражены от женщины и пишут, что видео подняло им настроение:

  • У нас все замечательные, и молодежь, и бабушки;
  • Наши бабушки лучшие;
  • Супер! Она точно что-то знает;
  • А они хотели Киев за три дня взять. А там вот какая защита;
  • Отличное настроение от просмотра гарантировано;
  • Украинцы - несокрушимая нация.

Ранее мы сообщали, что барабанщик, который служит в ВСУ, сыграл "Ой, у лузі червона калина" на автомате.

Также мы писали, что маленькая украинка перепела известную песню и стала звездой сети.

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