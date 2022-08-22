Головний рабин України заспівав потужну патріотичну пісню до Дня Незалежності (відео)

Головний рабин України Моше Реувен Азман заспівав неймовірно сильну патріотичну пісню до Дня Незалежності.
Відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
У відео використані кадри маршу на підтримку України в Тель-Авіві, а також кадри евакуації в Бучі та Ірпені на початку березня 2022 року і кадри інших знакових подій за останні півроку.
Україна, ми з тобою
Синьо небо, жовте поле
Защемить душа від болю
Україна, ми з тобою
Разом на всі роки та всі дні
На нескореній землі
До речі, раніше ми розповідали про те, що у Києві бабуся енергійно станцювала під хіт "допомога ЗСУ".
А ще ми писали про те, що дочка Юрія Ткача в сльозах заспівала відому пісню і зворушила мережу.
А раніше ми повідомляли про маленького українця, який показав, як потрібно правильно співати гімн.