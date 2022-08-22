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Головний рабин України заспівав потужну патріотичну пісню до Дня Незалежності (відео)

Головний рабин України записав потужну пісню до Дня Незалежності (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Головний рабин України Моше Реувен Азман заспівав неймовірно сильну патріотичну пісню до Дня Незалежності.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

У відео використані кадри маршу на підтримку України в Тель-Авіві, а також кадри евакуації в Бучі та Ірпені на початку березня 2022 року і кадри інших знакових подій за останні півроку.

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До речі, раніше ми розповідали про те, що у Києві бабуся енергійно станцювала під хіт "допомога ЗСУ".

А ще ми писали про те, що дочка Юрія Ткача в сльозах заспівала відому пісню і зворушила мережу.

А раніше ми повідомляли про маленького українця, який показав, як потрібно правильно співати гімн.

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