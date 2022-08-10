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"Все вместе!" Маленький украинец показал, как правильно петь гимн: трогательное видео

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 14:31
"Все вместе!" Маленький украинец показал, как правильно петь гимн: трогательное видео Маленький мальчик спел гимн Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во время войны, которую развязала Россия против нашей страны, маленькие украинцы поражают своим патриотизмом. Так, мальчик научил родителей, как правильно исполнять гимн Украины.

Видео с забавным малышом опубликовано в TikTok.

"Патриотами не рождаются, патриотов воспитывают", - подписали ролик.

На видео малыш едет в машине с родителями и объясняет, как правильно петь гимн Украины. Потом начинает играть "Ще не вмерла Україна" и ребенок прекрасно попадает в ноты.

Такому исполнению следует поучиться!

Смотрите на видео, какие в Украине дети.

В комментариях пользователи восхитились ребенком и написали, что он молодец.

  • Ой, сонечко, дай Бог тобі здоров'я. Дякуємо батькам за виховання синочка, справжній патріот.
  • Супер, малий настоящий Українець, наше майбутнє.
  • Молодці мама і тато, ростять наше кохане майбутнє...

Как мы писали ранее, в Киеве пенсионерка играет гимн Украины на баяне, находясь на балконе.

Также слушайте сильную и трогательную песню о героях ВСУ.

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