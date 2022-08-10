"Все вместе!" Маленький украинец показал, как правильно петь гимн: трогательное видео

Во время войны, которую развязала Россия против нашей страны, маленькие украинцы поражают своим патриотизмом. Так, мальчик научил родителей, как правильно исполнять гимн Украины.

"Патриотами не рождаются, патриотов воспитывают", - подписали ролик.

На видео малыш едет в машине с родителями и объясняет, как правильно петь гимн Украины. Потом начинает играть "Ще не вмерла Україна" и ребенок прекрасно попадает в ноты.

Такому исполнению следует поучиться!

Смотрите на видео, какие в Украине дети.

В комментариях пользователи восхитились ребенком и написали, что он молодец.