Главный раввин Украины спел мощную патриотическую песню ко дню Независимости (видео)

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

В видео использованы кадры Марша в поддержку Украины в Тель-Авиве, а также кадры эвакуации в Буче и Ирпене в начале марта 2022 года и кадры других знаковых событий за последние полгода.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что в Киеве бабушка энергично станцевала под хит "Допоможе ЗСУ".

А еще мы писали о том, что дочь Юрия Ткача в слезах спела известную песню и растрогала сеть.

А ранее мы сообщали о маленьком украинце, который показал, как нужно правильно петь гимн.