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Главный раввин Украины спел мощную патриотическую песню ко дню Независимости (видео)

Новина українською →
Понедельник 22 августа 2022 19:02
Главный раввин Украины спел мощную патриотическую песню ко дню Независимости (видео) Главный раввин Украины записал мощную песню ко дню Независмости (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Главный раввин Украины Моше Реувен Азман спел невероятно сильную патриотическую песню ко дню Независимости.

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

В видео использованы кадры Марша в поддержку Украины в Тель-Авиве, а также кадры эвакуации в Буче и Ирпене в начале марта 2022 года и кадры других знаковых событий за последние полгода.

Україна, ми з тобою

Сине небо, жовте поле

Защемить душа від болю

Україна, ми з тобою

Разом на всі роки та всі дні

На нескореній землі

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что в Киеве бабушка энергично станцевала под хит "Допоможе ЗСУ".

А еще мы писали о том, что дочь Юрия Ткача в слезах спела известную песню и растрогала сеть.

А ранее мы сообщали о маленьком украинце, который показал, как нужно правильно петь гимн.

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