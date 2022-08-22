Головний рабин України заспівав потужну патріотичну пісню до Дня Незалежності (відео)

Відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

У відео використані кадри маршу на підтримку України в Тель-Авіві, а також кадри евакуації в Бучі та Ірпені на початку березня 2022 року і кадри інших знакових подій за останні півроку.

Україна, ми з тобою

Синьо небо, жовте поле

Защемить душа від болю

Україна, ми з тобою

Разом на всі роки та всі дні

На нескореній землі