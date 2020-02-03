Главный "контролер" Украины раскрыл схемы афер, на которые может попасться каждый

Ярослав Куц рассказал про самые распространенные мошеннические схемы в Украине, а также поделился с читателями Styler простыми советами, как не попасться на крючок аферистов.

Среди самых популярных схем, жертвами которых чаще всего становятся украинцы, ведущий программы "Контролер", которая в феврале празднует два года в эфире канала "Украина", называет пригон авто из Америки, мошенничество с квартирами, аферы с заработками в Европе и не только.

Квартира в аренду

Распространенная схема в крупных городах. Заключается в том, что мошенник сам арендует квартиру на месяц или меньший срок, а затем размещает объявления о сдаче в аренду этого же жилья. Доверчивые клиенты приходят и осматривают квартиру, а мошенник выдает себя за представителя владельца или самого владельца, и подписывает с ними договор аренды жилья, принимая оплату за первый и последний месяцы. Затем прокручивает сделку еще несколько раз и всем клиентам обещает сдать квартиру через неделю, к тому же со всех берет деньги. А в назначенный день в квартиру приезжают все обманутые и реальный владелец, и выясняют, что все они, кроме владельца, являются жертвами.

Обезопасить себя можно единственным способом, заключая договор аренды жилья в нотариальной форме и после тщательной проверки владельца и представителя (который должен быть с заверенной доверенностью), а все оплаты осуществлять исключительно в безналичной форме.

Ярослав Куц (фото: из личного архива)

Закрытие кредитов

После нескольких экономических кризисов и нестабильности в Украине, большое количество людей не смогли выплатить кредиты. Соответственно у них накопились кредитные долги, проценты, штрафы, пени и т. д. А сами должники постоянно находятся в поиске "волшебной пилюли", которая моментально решит эту проблему. Такой ситуацией пользуются нечистые на руку юристы и адвокаты, размещая объявления по типу "закрою кредит полностью недорого". Они открывают привлекательные офисы и нанимают большое количество студентов юридических факультетов, которые делают однотипную работу. С самой жертвой заключают соглашение, в котором она сразу признает все услуги предоставленными независимо от результата и обязуется регулярно выплачивать гонорар, который иногда может превышать сумму долга по телу кредита. Далее такие горе-юристы годами создают видимость действий и, конечно, не дают желаемого клиентом результата.

Защитить себя возможно, однако необходимо четко понять, что долги все равно нужно возвращать. То есть, если именно вы брали кредит, то юристы могут отвоевывать в судах исключительно начисленные проценты, штрафы и пени, а тело кредита возвращать придется. Если горе-юристы обещают вам обнулить весь кредит, то это обман, а потому откажитесь от услуг таких специалистов. В случае заключения договора, обязательно его прочитайте и обратите внимание на все детали.

БАДы

К сожалению, схемы продажи чудодейственных таблеток от всех заболеваний: ожирения, анорексии, бесплодия существуют уже много десятилетий. Такие таблетки, как правило, называют биологически активными добавками, а на самом деле в их составе, в лучшем случае могут быть какие-то нейтральные вещества. Лечебного эффекта - ноль, а вот экономический эффект - только для продавцов таких таблеток. Обезопасить себя можно только качественным отношением к своему здоровью, и лечением исключительно в сертифицированных медицинских учреждениях и опытных врачей.

Работа за рубежом

Желающих поработать заграницей без оформления рабочей визы и надлежащего трудоустройства множество. Поэтому злоумышленники открывают фейковые офисы с хорошими лозунгами о трудоустройстве в Европе с высокой оплатой труда. А там у жертв под разными предлогами выманивают денежные средства от 300 до 1500 евро и обещают в течение одного-двух месяцев устроить на работу. Затем, людей делят на группы, грузят в обычные рейсовые автобусы и по дешевке везут в Польшу (или любую другую страну). На границе, в лучшем случае, жертвы узнают о том, что вызова на работу не было и их возвращают домой. В худшем - попадают в трудовое рабство.

Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать четкие инструкции: 1) договор с работодателем будущий работник должен заключить в Украине с сертифицированным рекрутером; 2) все расходы по оформлению трудоустройства берет на себя работодатель; 3) рабочая виза будет оформлена именно на основании зарегистрированного трудового договора. Поэтому никому не платите за свое трудоустройство заранее!

Пригон авто из США

Достаточно новая схема, однако уже распространенная. Автомобили из страховых аукционов США действительно в несколько раз дешевле аналогичных на рынке Украины. Но компании, которые обещают пригнать такие авто, работают по предоплате почти 80%, а в результате жертва или не получает заказ вообще, или получает авто, которое скорее похоже на металлолом, чем на транспортное средство. Все уловки этой схемы также лежат в плоскости виртуальной реальности, ведь жертве показывают только фото желаемого лота, и она лично не может осмотреть авто на сертифицированном или дилерском СТО. К тому же сам процесс пригона является длительным по времени, от 2 до 6 месяцев, что позволяет мошенникам качественно скрыть следы преступления. Защитить себя от подобной схемы возможно единственным способом - покупать то авто, которое возможно лично увидеть вживую и забрать в день проведения расчета за него. Все остальные варианты — довольно рискованные.

Ранее мы писали о том, что мошенники придумали новый способ обмана украинцев - с банковской карты без ведома человека списывают крупные суммы за якобы оказанную услугу.