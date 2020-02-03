7000 грн "за маникюр": мошенники нагло воруют деньги с карт украинцев

Мошенники списывают деньги с банковских карт (коллаж: РБК-Украина)

Мошенники воруют деньги с банковских карт украинцев

Мошенники придумали новый способ обмана украинцев. С банковской карты без ведома человека списывают крупные суммы за якобы оказанную услугу. Подобная ситуация произошла с журналисткой Катей Богуславской, о чем она написала на своей странице в Facebook.

По словам девушки, однажды утром она обнаружила, что с ее карты ПриватБанка списано 7000 грн "за маникюр". Мошенники украли три раза по 1000 гривен и дважды по 2000. При этом никаких сообщений о подтверждении платежа или о списании денег Катя не получала.

Журналистка, заметив списание, заблокировала карту, но мошенники еще дважды пытались списать с нее деньги.

Поискав информацию, девушка выяснила, что не одна она пострадала от такого списания денег. Журналистка написала заявление в полицию, а также в сервисную поддержку Way for Pay. Там выяснилось, что деньги были списаны был в пользу Kabanchik.ua - сервиса поиска специалистов для бытовых задач.

Когда Катя вошла на свой профиль на "Кабанчике", увидела, что вся ее информация изменена, но карта подвязана ее. Рано утром было создано несколько заданий на "френч с выездом, коррекция и гель лак" и еще несколько "маникюрных заданий", которые выполнила некая "Светлана П.", получив оплату.

Таким образом до 7:00 пятницы девушка "потратила 7000 гривен на маникюр".

Как оказалось, в бланках об оплате от Way For Pay, фигурировала старая электронка девушки, с которой она регистрировалась на "Кабанчике" еще в 2015 году. Почтой она давно не пользуется, а пароль установила там слабый. Оказалось, что мошенники взломали эту почту и смогли войти в сервис "Кабанчика", списав через него 7000 гривен за несуществующую услугу.

Мошенники списывают деньги с карты банка (скрин: facebook.com/katiaboguslavska)