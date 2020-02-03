Головний "контролер" України розкрив схеми афер, на які може попастися кожен

Ярослав Куц розповів про найпоширеніші шахрайські схеми в Україні, а також поділився з читачами Styler простими порадами, як не попастися на гачок аферистів.

Серед найпопулярніших схем, жертвами яких найчастіше стають українці, ведучий програми "Контролер", яка в лютому святкує два роки в ефірі каналу "Україна", називає пригон авто із Америки, шахрайство з квартирами, афери з заробітками у Європі і не тільки.

Квартира в оренду

Поширена схема у великих містах. Полягає в тому, що шахрай сам орендує квартиру на місяць або менший строк, а потім розміщує оголошення про здачу в оренду цього ж житла. Довірливі клієнти приходять і оглядають квартиру, а шахрай видає себе за представника власника або самого власника, і підписує з ними договір оренди житла, приймаючи оплату за перший і останній місяці. Потім прокручує угоду ще кілька разів і всім клієнтам обіцяє здати квартиру через тиждень, до того ж з усіх бере гроші. А в призначений день в квартиру приїжджають всі ошукані і реальний власник, і з'ясовують, що всі вони, крім власника, є жертвами.

Убезпечити себе можна єдиним способом, укладаючи договір оренди житла в нотаріальній формі та після ретельної перевірки власника і представника (який повинен бути з завіреною довіреністю), а всі оплати здійснювати виключно в безготівковій формі.

Ярослав Куц (фото: з особистого архіву)

Закриття кредитів

Після кількох економічних криз і нестабільності в Україні, багато людей не змогли виплатити кредити. Відповідно у них накопичилися кредитні борги, відсотки, штрафи, пені. А самі боржники постійно перебувають у пошуку "чарівної пігулки", яка моментально вирішить цю проблему. Такою ситуацією користуються не чисті на руку юристи та адвокати, розміщуючи оголошення на кшталт "закрию кредит повністю недорого". Вони відкривають привабливі офіси та наймають велику кількість студентів юридичних факультетів, які роблять однотипну роботу. З самою жертвою укладають угоду, в якій вона відразу визнає всі послуги наданими незалежно від результату і зобов'язується регулярно виплачувати гонорар, який іноді може перевищувати суму боргу по тілу кредиту. Далі такі горе-юристи роками створюють видимість дій і, звичайно, не дають бажаного клієнтом результату.

Захистити себе можливо, однак необхідно чітко зрозуміти, що борги все одно потрібно повертати. Тобто, якщо саме ви брали кредит, то юристи можуть відвойовувати в судах виключно нараховані відсотки, штрафи і пені, а тіло кредиту повертати доведеться. Якщо горе-юристи обіцяють вам обнулити весь кредит, то це обман, а тому відмовтеся від послуг таких фахівців. У разі укладання договору, обов'язково його прочитайте і зверніть увагу на всі деталі.

БАДи

На жаль, схеми продажу чудодійних пігулок від всіх захворювань: ожиріння, анорексії, безпліддя існують вже багато десятиліть. Такі пігулки, як правило, називають біологічно активними добавками, а насправді в їх складі, в кращому випадку можуть бути якісь нейтральні речовини. Лікувального ефекту - нуль, а ось економічний ефект - тільки для продавців таких таблеток. Убезпечити себе можна тільки якісним ставленням до свого здоров'я, і ​​лікуванням виключно в сертифікованих медичних установах і досвідчених лікарів.

Робота за кордоном

Охочих попрацювати закордоном без оформлення робочої візи та належного працевлаштування безліч. Тому зловмисники відкривають фейкові офіси з хорошими гаслами про працевлаштування в Європі з високою оплатою праці. А там у жертв під різними приводами виманюють кошти від 300 до 1500 євро і обіцяють протягом одного-двох місяців влаштувати на роботу. Потім, людей ділять на групи, вантажать в звичайні рейсові автобуси і задешево везуть до Польщі (або в будь-яку іншу країну). На кордоні, в кращому випадку, жертви дізнаються про те, що виклику на роботу не було і їх повертають додому. У гіршому - потрапляють у трудове рабство.

Щоб убезпечити себе, потрібно дотримуватися чітких інструкцій: 1) договір з роботодавцем майбутній працівник повинен укласти в Україні з сертифікованим рекрутером; 2) всі витрати з оформлення працевлаштування бере на себе роботодавець; 3) робоча віза буде оформлена саме на підставі зареєстрованого трудового договору. Тому нікому не платіть за своє працевлаштування заздалегідь!

Пригон авто із США

Досить нова схема, проте вже поширена. Автомобілі зі страхових аукціонів США дійсно в кілька разів дешевші аналогічних на ринку України. Але компанії, які обіцяють пригнати такі авто, працюють за передоплатою майже 80%, а в результаті жертва або не отримує замовлення взагалі, або отримує авто, яке скоріше схоже на металобрухт, ніж на транспортний засіб. Усі хитрощі цієї схеми також лежать в площині віртуальної реальності, адже жертві показують тільки фото бажаного лоту, і вона особисто не може оглянути авто на сертифікованому або дилерському СТО. До того ж сам процес пригону є тривалим за часом, від 2 до 6 місяців, що дозволяє шахраям якісно приховати сліди злочину. Захистити себе від подібної схеми можливо єдиним способом - купувати те авто, яке можливо побачити на власні очі і забрати в день проведення розрахунку за нього. Всі інші варіанти - досить ризиковані.

Раніше ми писали про те, що шахраї придумали новий спосіб обману українців - з банківської картки без відома людини списують великі суми за нібито надану послугу.