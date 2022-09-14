Главное правило при радиационной атаке и чем надо запастись: инструкция

Пока государство-террорист занимается ядерным шантажом на захваченной ЗАЭС, украинцам напоминают о правилах защиты в случае аварии.
Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья Украины.
В случае радиационной аварии главное правило - оставаться в закрытом помещении. По крайней мере пока не поступит другое распоряжение от органов власти.
Важно! Йодид калия следует принимать только тогда, когда поступило такое указание от органов власти. Без надобности это делать недопустимо.
Ранее мы писали, что россияне готовятся к новым обстрелам ЗАЭС и не только.
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