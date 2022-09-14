Главное правило при радиационной атаке и чем надо запастись: инструкция

Пока государство-террорист занимается ядерным шантажом на захваченной ЗАЭС, украинцам напоминают о правилах защиты в случае аварии.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья Украины.

Главное правило

В случае радиационной аварии главное правило - оставаться в закрытом помещении. По крайней мере пока не поступит другое распоряжение от органов власти.

Чтобы безопасно переждать аварию дома, следует запастись таким:

скотч, пленка, плотная ткань, которыми можно закрыть вентиляционные отверстия, щели в окнах и дверях и не пропустить в помещение радиоактивная пыль;

мыло и шампунь, чтобы смыть с себя пыль и грязь, когда вернетесь домой;

пластиковые герметичные пакеты, сменная одежда и обувь - когда придете с улицы и примете душ, надо переодеться, а испачканные вещи сложить в пакеты;

пища и вода - лучше всего хранить продукты в герметичных контейнерах, вода должна быть бутилированная;

запас лекарств, которые вы принимаете постоянно;

средства связи - доступ к интернету, телевидение, радиоприемник на батарейках;

документы - могут потребоваться в случае эвакуации.

Что нельзя делать

Важно! Йодид калия следует принимать только тогда, когда поступило такое указание от органов власти. Без надобности это делать недопустимо.