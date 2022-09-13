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Зачем Россия занимается ядерным шантажом на ЗАЭС: ответ Кулебы

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Киев, Вторник 13 сентября 2022 12:26
Зачем Россия занимается ядерным шантажом на ЗАЭС: ответ Кулебы Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Ядерным шантажом на захваченной Запорожской АЭС россияне пытаются достичь двух целей. Нарушить энергетический баланс накануне зимнего сезона и повлиять на санкционную политику Запада.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Логика их (россиян - ред.) очень проста. Им нужно достичь двух целей. Цель №1 - выбить ЗАЭС из энергетической системы Украины, нарушив наш энергетический баланс, соответственно ухудшив энергетическую безопасность Украины накануне зимнего сезона", - пояснил изданию Кулеба.

По его словам, второй целью является попытка Кремля повлиять на решение Европейского союза по санкциям.

"Когда у тебя сумасшедшие цены на газ, то ты везде где можно пытаешься компенсировать увеличением мощностей электроэнергии. Какой самый простой путь для европейцев получить дополнительные объемы электроэнергии? Увеличить импорт из Украины благодаря тому, что мы являемся частью ENTSO-E - европейскую электрической сети - мы можем реально решить ряд проблем в таких странах, как Польша и других, в плане энергетической безопасности", - отметил министр.

Ядерный шантаж России на Запорожской АЭС

Напомним, что в ночь на воскресенье в результате российского обстрела полностью прекратилась генерация электроэнергии на Запорожской АЭС. Таким образом последний работающий энергоблок № 6 был переведен в холодное состояние. Впрочем, впоследствии внешнее питание станции для охлаждения реакторов все же удалось восстановить.

В комментарии РБК-Украина директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко пояснил, ситуация с отключением шестого блока Запорожской АЭС крайне рискованная.

Поскольку в случае отсутствия нормальной работы систем безопасности может произойти расплавление активной зоны и ядерного топлива, что, вероятно, приведет к радиоактивным выбросам.

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Запорожская АЭС МИД Украины Дмитрий Кулеба Ядерная безопасность
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