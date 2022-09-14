Головне правило при радіаційній атаці і чим треба запастися: інструкція

Поки держава-терорист займається ядерним шантажем на захопленій ЗАЕС, українцям нагадують про правила захисту в разі аварії.
Про це йдеться в повідомленні Національної служби здоров'я України.
У разі радіаційної аварії головне правило - залишатися у закритому приміщенні. Принаймні поки не надійде інше розпорядження від органів влади.
Важливо! Йодид калію слід приймати лише тоді, коли надійшла така вказівка від органів влади. Без потреби це робити неприпустимо.
Раніше ми писали, що росіяни готуються до нових обстрілів ЗАЕС і не тільки.
Також читайте, що в ніч на неділю 11 вересня енергоблок №6 Запорізької АЕС відключили від енергомережі після чергових обстрілів.