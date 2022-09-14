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Головне правило при радіаційній атаці і чим треба запастися: інструкція

Колаж РБК-Україна: Як вберегтися при радіаційній атаці
Автор: Світлана Мащенко

Поки держава-терорист займається ядерним шантажем на захопленій ЗАЕС, українцям нагадують про правила захисту в разі аварії.

Про це йдеться в повідомленні Національної служби здоров'я України.

Головне правило

У разі радіаційної аварії головне правило - залишатися у закритому приміщенні. Принаймні поки не надійде інше розпорядження від органів влади.

Щоб безпечно перечекати аварію вдома, слід запастися таким:

  • скотч, плівка, щільна тканина, якими можна закрити вентиляційні отвори, щілини у вікнах і дверях та не пропустити в приміщення радіоактивний пил;
  • мило та шампунь, щоб змити з себе пил та бруд, коли повернетеся додому;
  • пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття - коли прийдете з вулиці та приймете душ, треба перевдягтися, а забруднені речі скласти в пакети;
  • їжа та вода - найкраще зберігати продукти у герметичних контейнерах, вода має бути пляшкова;
  • запас ліків, які ви приймаєте постійно;
  • засоби зв’язку - доступ до інтернету, телебачення, радіоприймач на батарейках;
  • документи - можуть знадобитися у разі евакуації.

Що не можна робити

Важливо! Йодид калію слід приймати лише тоді, коли надійшла така вказівка від органів влади. Без потреби це робити неприпустимо.

Раніше ми писали, що росіяни готуються до нових обстрілів ЗАЕС і не тільки.

Також читайте, що в ніч на неділю 11 вересня енергоблок №6 Запорізької АЕС відключили від енергомережі після чергових обстрілів.

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