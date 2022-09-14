Головне правило при радіаційній атаці і чим треба запастися: інструкція

Поки держава-терорист займається ядерним шантажем на захопленій ЗАЕС, українцям нагадують про правила захисту в разі аварії.

Про це йдеться в повідомленні Національної служби здоров'я України.

Головне правило

У разі радіаційної аварії головне правило - залишатися у закритому приміщенні. Принаймні поки не надійде інше розпорядження від органів влади.

Щоб безпечно перечекати аварію вдома, слід запастися таким:

скотч, плівка, щільна тканина, якими можна закрити вентиляційні отвори, щілини у вікнах і дверях та не пропустити в приміщення радіоактивний пил;

мило та шампунь, щоб змити з себе пил та бруд, коли повернетеся додому;

пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття - коли прийдете з вулиці та приймете душ, треба перевдягтися, а забруднені речі скласти в пакети;

їжа та вода - найкраще зберігати продукти у герметичних контейнерах, вода має бути пляшкова;

запас ліків, які ви приймаєте постійно;

засоби зв’язку - доступ до інтернету, телебачення, радіоприймач на батарейках;

документи - можуть знадобитися у разі евакуації.

Що не можна робити

Важливо! Йодид калію слід приймати лише тоді, коли надійшла така вказівка від органів влади. Без потреби це робити неприпустимо.