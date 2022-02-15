Главное, чего хочет мужчина больше любви: всегда помните об этом

Интересно, что многие мужчины сами это не осознают и не могут толком выразить эту потребность, но это... Уважение.

Специалисты говорят, что мужчине важно чувствовать уважение даже прежде, чем он задумается о любви. Но он часто и сам этого не знает, и конечно же никому об этом не говорит.

Почему уважение?

По мере взросления мальчики начинают соперничать друг с другом, осваивать какие-то умения в спорте, опасных занятиях. Это им нужно, чтобы завоевать авторитет, уважение среди сверстников.

Такое правило работает и со взрослыми мужчинами. Но игры у них немного другие.

И только когда мужчина добился уважения от окружающих, только тогда он может начать думать о чем-то другом, например, о любви.

Женщине нужно об этом помнить

Женщине следует помнить, что если ты не будешь относиться к мужчине с уважением, ты никогда не покоришь его сердце.

Это может быть даже мелкая шутка, подколка, которая заденет его достоинство. Или же критика, которая заставит его сомневаться в своих силах.

Причем это зависит от тона твоего голоса, мимики, настроения. Ваш мужчина хочет знать, что вы в него верите, уважаете его достижения и гордитесь им.

Конечно, это не значит, что ты не можешь озвучивать критику в его адрес и указывать на его ошибки.

Просто избегай такого языка тела или тона голоса, которым бы ты говорила ему "Ты ничто".

Только тогда он сможет почувствовать, что твоя любовь к нему искренняя, откроется тебе и сможет полюбить и показать свои чувства.