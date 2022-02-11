Истинные причины, по которым мужчина перестает любить. Об этом многие не знают

Работа над отношениями требует ежедневных вложений, много терпения, выдержки и немало мудрости. Природно, что женщины чаще склонны к эмоциональным качелям, переживаниям, сомнениям и накручиванию себя по поводу и без повода. И некоторые перегибы могут стать причиной, что ваш партнер к вам остывает и перестает любить.

Проблема не в мужчинах и не в женщинах, а в том, что мы часто не знаем, как взаимодействовать друг с другом и становимся похожи на слепых котят. Смотрите ниже, что может разрушить хрупкую связь между вами и подтолкнуть мужчину уйти.

Вы слишком навязчивы

Такая женщина хочет заполнить собой все пространство в жизни мужчины. Постоянные звонки, смски, просьбы и требования встречи. Такая женщина отменит все планы, когда ее возлюбленный вдруг решит объявиться, она ответит сразу же на ночной звонок и так далее.

Таким образом вы лишь покажете мужчине, что не уверены в себе, у вас нет собственной жизни, своего мнения. А кому интересно проводить время со своей тенью, если она и так всегда рядом.

Вы устраиваете драмы

Мужчина выберет в спутницы ту женщину, с которой он сможет почувствовать себя счастливым. Если вам свойственно в миг превращать муху в слона, скандалить и бить посуду, это со временем навесит ярлык "истерички" и отобьет у мужчины желание играть в такую "русскую рулетку". Когда он точно не знает, вылетит в его висок пуля или нет.

Мужчины просто-напросто не знают, как себя вести в таких случаях. А вы стойко начинаете у него ассоциироваться с негативом.

Мужчина чувствует себя недооцененным

Мужская самооценка, как бы нам ни казалось, на самом деле очень хрупкая. Они не признаются в этом, но они тоже боятся любви, потому что боятся отказа. На них отовсюду давит общество: чего он должен достичь, что у него должно быть - работа, деньги, успех, возможность обеспечивать семью.

Когда мужчина не чувствует, что его старания хоть как-то вознаграждаются, что его хоть кто-то ценит - у него опускаются руки. Цените своего мужчину и говорите ему об этом, тогда он будет стараться еще больше.

Вы забываете о потребностях мужчины

Мужчины любят чувствовать любовь. Но часто женщины недооценивают важность их чувств. Он просто сдерживается, но чувств у него не меньше, чем у вас. Психологи говорят, что самое главное для мужчины: сексуальное удовлетворение, поддержка и восхищение им.

Вы связываете мужчину по рукам и ногам

Именно по этой причине многие мужчины боятся брака. Они думают, что перестанут видеться с друзьями, смотреть футбол или пить пиво. Когда мужчина теряет свое личное пространство, женщина начинает терять его.