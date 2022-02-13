Психологи выяснили, каких женщин предпочитают мужчины. Всего два качества

В современном мире построить успешные отношения непросто. Многие из нас либо предпочитают одинокую жизнь, боясь трудностей, либо наступают на одни и те же грабли. Особенно женщины часто себе задают вопрос, что нужно, чтобы мужчина полюбил крепко, по-настоящему, честно и навсегда.

Психологи говорят, что таких качеств всего два. Женщинам следует всего лишь вспомнить о своей природной сущности и прекратить "изобретать велосипед".

Качество № 1. Понимание

Мужчины любят тех, кто их понимает, и разочаровываются в тех, кто не понимает. Вовлеченность, эмоциональная близость, интерес к партнеру - те качества, которые нужны, чтобы быть любимой.

Искренне интересуйтесь партнером, его мыслями, переживаниями - именно на этом основано глубокое чувство - любовь.

Качество № 2. Ласковость

Это способность сохранять внутреннее спокойствие, которая внешне проявляется как мягкость, женственность, нежность, но при этом с сохранением личных границ и личного стержня.

Так случилось, что женщина управляет мужчиной, семьей и всем миром через свое уникальное качество - ласковость. К сожалению многие современные женщины теряют это качество, вынуждены без мужской поддержки становиться жесткими, мужеподобными.