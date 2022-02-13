Психологи выяснили, каких женщин предпочитают мужчины. Всего два качества
В современном мире построить успешные отношения непросто. Многие из нас либо предпочитают одинокую жизнь, боясь трудностей, либо наступают на одни и те же грабли. Особенно женщины часто себе задают вопрос, что нужно, чтобы мужчина полюбил крепко, по-настоящему, честно и навсегда.
Об этом пишет PSY.
Психологи говорят, что таких качеств всего два. Женщинам следует всего лишь вспомнить о своей природной сущности и прекратить "изобретать велосипед".
Качество № 1. Понимание
Мужчины любят тех, кто их понимает, и разочаровываются в тех, кто не понимает. Вовлеченность, эмоциональная близость, интерес к партнеру - те качества, которые нужны, чтобы быть любимой.
Искренне интересуйтесь партнером, его мыслями, переживаниями - именно на этом основано глубокое чувство - любовь.
Качество № 2. Ласковость
Это способность сохранять внутреннее спокойствие, которая внешне проявляется как мягкость, женственность, нежность, но при этом с сохранением личных границ и личного стержня.
Так случилось, что женщина управляет мужчиной, семьей и всем миром через свое уникальное качество - ласковость. К сожалению многие современные женщины теряют это качество, вынуждены без мужской поддержки становиться жесткими, мужеподобными.
Ранее мы писали про истинные причины, по которым мужчина перестает любить. Об этом многие не знают.
Также сексологи назвали ошибки, которые допускают женщины во время секса.