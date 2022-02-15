Головне, чого хоче чоловік більше кохання: завжди пам'ятайте про це

Цікаво, що багато чоловіків самі це не усвідомлюють і не можуть толком висловити цю потребу, але це... Повага.

Фахівці кажуть, що чоловікові важливо відчувати повагу навіть перш, ніж він задумається про любов. Але він часто і сам цього не знає, і звичайно ж нікому про це не говорить.

Чому повага?

У міру дорослішання хлопчики починають змагатися один з одним, освоювати якісь вміння в спорті, небезпечних заняттях. Це їм потрібно, щоб завоювати авторитет, повагу серед однолітків.

Таке правило працює і з дорослими чоловіками. Але ігри у них трохи інші.

І тільки коли чоловік домігся поваги від оточуючих, тільки тоді він може почати думати про щось інше, наприклад, про любов.

Жінці потрібно про це пам'ятати

Жінці слід пам'ятати, що якщо ти не будеш ставитися до чоловіка з повагою, ти ніколи не підкориш його серце.

Це може бути навіть дрібний жарт, підколка, яка зачепить його гідність. Або ж критика, яка змусить його сумніватися в своїх силах.

Причому це залежить від тону твого голосу, міміки, настрою. Ваш чоловік хоче знати, що ви в нього вірите, поважаєте його досягнення і пишаєтеся ним.

Звичайно, це не означає, що ти не можеш озвучувати критику на його адресу і вказувати на його помилки.

Просто уникай такої мови тіла або тону голосу, яким би ти говорила йому "Ти ніщо".

Тільки тоді він зможе відчути, що твоя любов до нього щира, відкриється тобі і зможе полюбити і показати свої почуття.