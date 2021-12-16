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Главная елка Украины: как она выглядит и когда на ней зажгут огни

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 14:01
Главная елка Украины: как она выглядит и когда на ней зажгут огни Когда зажгут огни на главной елке стране (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Новогодняя елка в Киеве в этом году загорится немного раньше, чем обычно. Установлена она традиционно – на Софиевской площади.

Когда на главной елке страны зажгут огни и как она выглядит, рассказали в КГГА.

Как выглядит главная елка страны

В этом году елка в Киеве полностью искусственная. Ее высота – 31 метр. Все веточки будут вставлены в пластиковый каркас.

Украшена она будет несколькими слоями разноцветных гирлянд, а также шариками – золотыми и красными. На верхушке будет установлена традиционная рождественская звезда. Всего игрушек будет – 20 тысяч.

Над деревом будет установлен шатер из гирлянд. А возле елки установят самый большой вертеп в мире. Он будет посвящен рождению Иисуса в Вифлиееме.

На площади установят много ларьков с едой и напитками, сувенирами. Ожидаются конкурсы и развлечения.

Главная елка Украины: как она выглядит и когда на ней зажгут огни

Фото: Установка елки в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Когда зажгут огни на елке в Киеве

В этом году дату зажигания огней перенесли. Главную елку Украины планируют зажечь в субботу, 18 декабря, в 17:00.

Открытие главной елки в Киеве и торжественное зажжение огней будут транслировать на самом большом экране – на здании ТРЦ Гулливер. На площади возле ТРЦ будет работать еще одна локация с ярмаркой.

Все новогодние и рождественские локации в столице будут работать месяц – до 19 января 2022 года.

Какие еще будут локации в Киеве

Возле памятника Богдану Хмельницкого установят каток в виде туннеля. Также рядом обустроят теплую арт-зону для отдыха.

Еще одна рождественская ярмарка будет на Владимирском проезде. Там поставят фуд-корт и иллюминация.

На Контрактовой площади откроется большая рождественская локация "Рождество на Подоле" в европейском стиле. Тут также откроют каток, большую снежную горку, аттракционы и резиденцию Святого Николая.

17-20 декабря откроют локацию возле Арки дружбы народов в Центральном парке культуры и отдыха. Там пройдет зимний фестиваль Snigfest.

Также будет установлена еще одна елка, лаундж-зона и фуд-корт.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал елки, которые не навредят здоровью.

А также рассказывали о том, где в Киеве начали работать ярмарки по продаже елок.

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