Ярмарки по продаже елок в Киеве заработают с 15 декабря: названы цены и адреса
В Киеве обустроили более 200 площадок по продаже живых новогодних елок. Ярмарки будут работать с 15 по 31 декабря.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По словам заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексея Кулебы, желательно покупать елки на официальных ярмарках, поскольку на стихийных рынках продажа деревьев реализуется без документов, в связи с чем они могут быть вредными.
Официальные ярмарки будут работать в этом году в течение двух недель: с 15 по 31 декабря.
Нынешние требования к организации ярмарок:
- все деревья должны быть чипированы или содержать этикетки. Это будет защищать от покупки незаконно срубленных деревьев.
- площадка обязательно должна быть огражденной;
- ярмарка должна содержать информацию о предпринимательской деятельности, которая осуществляет продажу на локации;
- должна быть линейка для измерения размера дерева и указанная стоимость погонного метра.
Согласно данным Департамента промышленности и развития предпринимательства - стоимость хвойных на официальных ярмарках будет составлять от 150 до 500 гривен.
С адресным перечнем нынешних официальных ярмарок можно ознакомиться в прикрепленном документе: