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Ярмарки по продаже елок в Киеве заработают с 15 декабря: названы цены и адреса

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Пятница 10 декабря 2021 16:36
Ярмарки по продаже елок в Киеве заработают с 15 декабря: названы цены и адреса Фото: ярмарка по продаже елок в Киеве заработает с 15 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве обустроили более 200 площадок по продаже живых новогодних елок. Ярмарки будут работать с 15 по 31 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексея Кулебы, желательно покупать елки на официальных ярмарках, поскольку на стихийных рынках продажа деревьев реализуется без документов, в связи с чем они могут быть вредными.

Официальные ярмарки будут работать в этом году в течение двух недель: с 15 по 31 декабря.

Нынешние требования к организации ярмарок:

  • все деревья должны быть чипированы или содержать этикетки. Это будет защищать от покупки незаконно срубленных деревьев.
  • площадка обязательно должна быть огражденной;
  • ярмарка должна содержать информацию о предпринимательской деятельности, которая осуществляет продажу на локации;
  • должна быть линейка для измерения размера дерева и указанная стоимость погонного метра.

Согласно данным Департамента промышленности и развития предпринимательства - стоимость хвойных на официальных ярмарках будет составлять от 150 до 500 гривен.

С адресным перечнем нынешних официальных ярмарок можно ознакомиться в прикрепленном документе:

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