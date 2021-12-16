Головна ялинка України: як вона виглядає і коли на ній запалять вогні

Новорічна ялинка в Києві цього року загориться трохи раніше, ніж зазвичай. Встановлена вона традиційно - на Софіївській площі.

Коли на головній ялинці країни запалять вогні і як вона виглядає, розповіли в КМДА.

Як виглядає головна ялинка країни

Цього року ялинка в Києві повністю штучна. Її висота - 31 метр. Всі гілочки будуть вставлені в пластиковий каркас.

Прикрашена вона буде декількома шарами різнокольорових гірлянд, а також кульками – золотими та червоними. На верхівці буде встановлена традиційна Різдвяна зірка. Всього іграшок буде - 20 тисяч.

Над деревом буде встановлений намет з гірлянд. А біля ялинки встановлять найбільший вертеп у світі. Він буде присвячений народженню Ісуса у Віфлеємі.

На площі встановлять багато кіосків з їжею та напоями, сувенірами. Очікуються конкурси та розваги.

Фото: Установка ялинки в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Коли запалять вогні на ялинці в Києві

Цього року дату запалювання вогнів перенесли. Головну ялинку України планують запалити в суботу, 18 грудня, о 17:00.

Відкриття головної ялинки в Києві та урочисте запалення вогнів транслюватимуть на найбільшому екрані - на будівлі ТРЦ Гулівер. На площі біля ТРЦ працюватиме ще одна локація з ярмарком.

Всі новорічні та різдвяні локації в столиці працюватимуть місяць - до 19 січня 2022 року.

Які ще будуть локації в Києві

Біля пам'ятника Богдану Хмельницького встановлять ковзанку у вигляді тунелю. Також поруч облаштують теплу артзону для відпочинку.

Ще один Різдвяний ярмарок буде на Володимирському проїзді. Там поставлять фуд-корт і ілюмінація.

На Контрактовій площі відкриється велика Різдвяна локація "Різдво на Подолі" в європейському стилі. Тут також відкриють каток, велику снігову гірку, атракціони та резиденцію Святого Миколая.

17-20 грудня відкриють локацію біля Арки Дружби народів у Центральному парку культури та відпочинку. Там пройде зимовий фестиваль Snigfest.

Також буде встановлена ще одна ялинка, лаундж-зона і фуд-корт.