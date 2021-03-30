Глава "Укрпочты" жестко ответил министру социальной политики о доставках пенсий: что произошло

Что сказала Марина Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в интервью для РБК-Украина, что публичному акционерному обществу "Укрпочта" повысят тарифы на доставку пенсий.

"Между Пенсионным фондом и "Укрпочтой" завершаются переговоры и 31 марта будут подписаны договоры... Сейчас просто в очередной раз "Укрпочта" поставила ультиматум, что прекратит доставку пенсий для 3,5 миллиона людей. Но только через ультиматумы решать этот вопрос нельзя", - сказала Лазебная и заверила, что "Укрпочта" продолжит свои договорные отношения с Пенсионным фондом.

"Мы в свою очередь, Минсоцполитики и Мининфраструктуры, повысим им тарифы. Но максимальное количество пенсионеров переведем на обслуживание в банковские учреждения. По Киеву 35% пенсионеров, которые получают пенсию через "Укрпочту", просто ходят в почтовые отделения. Какие здесь затраты "Укрпочты"?" - подчеркнула министр.

Что ответил Игорь Смелянский

Глава "Укрпочты" возмутился и жестко ответил министру. Он обвинил Лазебную в том, что ее информация не соответствует действительности.

"Сейчас будет жесткий пост, но, извините – задрало. Мне сложно сказать, к какой категории лжи отнести вчерашнее интервью министра, где она упомянула, что Укрпочта, шантажом (забирая кусок хлеба у пенсионеров) повысила тарифы на доставку пенсий с 60 до 100 гривен за одну доставку (или на 67%)", - написал Смелянский.

Он потребовал, чтобы министр Лазебная принесла извинения "Укрпочте" и всем пенсионерам, так как реальное повышение тарифов составит в случае одобрения всего 11%.

Кроме того, он отметил, что "Укрпочта" частично выплачивает пенсии в отделениях, а за те, которые приносят домой, организация хочет всего лишь 1,3%.

"Я очень надеюсь, что завтра – дальше откладывать уже некуда – на Кабмине будут приняты правильные решения. Которые позволят нормально работать предприятию, и, что самое главное, не будут будоражить миллионы пенсионеров, которым и так есть о чем думать сегодня", - добавил Смелянский.